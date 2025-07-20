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Προκλητική επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα για την επέτειο της τουρκικής εισβολής
Ειδήσεις
10:49 - 20 Ιουλ 2025

Προκλητική επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα για την επέτειο της τουρκικής εισβολής

Reporter.gr Newsroom
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Τα κατεχόμενα θα επισκεφτεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα, Κυριακή 20 Ιουλίου, για να παρευρεθεί στους «εορτασμούς» του ψευδοκράτους για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974.  

Όπως ανακοίνωσε ο Μπουρχανετίν Ντουράν, επικεφαλής επικοινωνίας του γραφείου του Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας θα επισκεφθεί τα κατεχόμενα με αφορμή την 51η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, θα συναντηθεί με τον Τατάρ και θα παραστεί στα εγκαίνια έργων, τα οποία υλοποιούνται με την οικονομική συνεισφορά της Άγκυρας.

Η ανακοίνωση της προκλητικής επίσκεψης Ερντογάν για την επίσκεψη στα κατεχόμενα

«Στις 20 Ιουλίου 2025, ο πρόεδρός μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφθεί την ‘Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’ προκειμένου να παραστεί στις τελετές που θα πραγματοποιηθούν με αφορμή την Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας και την 51η επέτειο της Ειρηνευτικής Επιχείρησης (σ.σ, τουρκική εισβολή) της Κύπρου», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ντουράν.

Και προσθέτει ότι «στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο πρόεδρός μας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της ‘ΤΔΒΚ’, Ερσίν Τατάρ, και θα συμμετάσχει στην τελετή εγκαινίων και θεμελίωσης ορισμένων έργων που θα υλοποιηθούν με τη συμβολή της χώρας μας».

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