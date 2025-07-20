Μητσοτάκης: Απαιτείται δίκαιη λύση του Κυπριακού - Ο αγώνας για τη δικαίωση της Κύπρου θα είναι νικηφόρος

«Την επιβάλλει, όμως, και η συγκυρία ιδιαίτερα σε μία ταραγμένη περιοχή. Γι’ αυτό και πρέπει να αποκτήσουν δυναμική προόδου οι διακοινοτικές συνομιλίες στον δρόμο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έναν δρόμο που ακολουθούν με συνέπεια και σε απόλυτη συνεργασία Αθήνα και Λευκωσία».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «το σύνθημα “Δεν Ξεχνώ” παραμένει επίκαιρο».

Στην Κύπρο, αφενός, με τη διαρκή και μεθοδική προσπάθεια για την αποκατάσταση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και στην Ελλάδα, αφετέρου, με τη συνεχή θωράκιση της αμυντικής και διπλωματικής της ισχύος.

«Ο αγώνας για τη δικαίωση είναι κοινός. Και θα είναι νικηφόρος. Όπως το θέλουν η Ευρώπη, οι λαοί του κόσμου και η ίδια η Ιστορία», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.