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Μητσοτάκης: Απαιτείται δίκαιη λύση του Κυπριακού - Ο αγώνας για τη δικαίωση της Κύπρου θα είναι νικηφόρος
Πολιτική
10:30 - 20 Ιουλ 2025

Μητσοτάκης: Απαιτείται δίκαιη λύση του Κυπριακού - Ο αγώνας για τη δικαίωση της Κύπρου θα είναι νικηφόρος

Reporter.gr Newsroom
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«Η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο πυροδοτεί και φέτος τη μνήμη της ωμής βίας, του χαμού και του ξεριζωμού. Δυναμώνει, ωστόσο, και τον αγώνα για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Χωρίς κατοχικές δυνάμεις. Και έτοιμο να αποτελέσει φάρο σταθερότητας και ειρήνης στις ταραγμένες θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου», τονίζει ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του με αφορμή τη σημερινή συμπλήρωση 51 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Τη δίκαιη λύση του Κυπριακού την απαιτεί η διεθνής νομιμότητα και ο πολιτισμός του 21ου αιώνα, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Την επιβάλλει, όμως, και η συγκυρία ιδιαίτερα σε μία ταραγμένη περιοχή. Γι’ αυτό και πρέπει να αποκτήσουν δυναμική προόδου οι διακοινοτικές συνομιλίες στον δρόμο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έναν δρόμο που ακολουθούν με συνέπεια και σε απόλυτη συνεργασία Αθήνα και Λευκωσία».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «το σύνθημα “Δεν Ξεχνώ” παραμένει επίκαιρο».

Στην Κύπρο, αφενός, με τη διαρκή και μεθοδική προσπάθεια για την αποκατάσταση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και στην Ελλάδα, αφετέρου, με τη συνεχή θωράκιση της αμυντικής και διπλωματικής της ισχύος.

«Ο αγώνας για τη δικαίωση είναι κοινός. Και θα είναι νικηφόρος. Όπως το θέλουν η Ευρώπη, οι λαοί του κόσμου και η ίδια η Ιστορία», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

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