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ΠΑΣΟΚ: Μόνο ο Μητσοτάκης είναι αντίθετος στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από το Υπουργικό Συμβούλιο
Πολιτική
11:35 - 20 Ιουλ 2025

ΠΑΣΟΚ: Μόνο ο Μητσοτάκης είναι αντίθετος στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από το Υπουργικό Συμβούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής άσκησε έντονη κριτική στη κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για σκόπιμο αποκλεισμό ανώτατων δικαστικών λειτουργών από την ηγεσία της Δικαιοσύνης.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος αναφέρει ότι στις 20 Φεβρουαρίου 2025 ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του είχε τονίσει ότι «πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης που σήμερα εξαρτάται αποκλειστικά από την κυβέρνηση», αλλά «η Νέα Δημοκρατία ή η Ομάδα Αλήθειας (δεν θυμόμαστε ποια από τις δύο αλλά δεν έχει διαφορά) του είχε απαντήσει ότι είναι τάχα αδιάβαστος καθώς δεν ξέρει πως η κυβέρνηση με τον νόμο 5123/24 είχε φέρει αλλαγές στη Δικαιοσύνη σχετικά με τη συμμετοχή των Ολομελειών στην επιλογή ηγεσίας και ότι αυτή είναι δήθεν μια διάταξη-τομή για το κράτος δικαίου στη χώρα μας».

Όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην ανακοίνωσή του «η κυβέρνηση είπε ψέματα... Το ψέμα είναι αναγκαίο μέσο επιβίωσης για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση που παράγει καθημερινά ποινικές δικογραφίες. Η είδηση είναι ότι μόλις πέντε μήνες αργότερα, επειδή οι δικαστές της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν ψήφισαν αυτούς που ήθελε η κυβέρνηση, απλά τους αγνόησε».

Προσθέτει ότι «άφησε έτσι εκτός νυμφώνος για τη θέση του Προέδρου τους πρώτους 5 σε ψήφους για να φτάσει στην 6η! Ενώ για τη θέση των Αντιπροέδρων αγνόησε τους πρώτους σε ψήφους, δικαστές εγνωσμένης αξίας και κύρους, μόνο και μόνο επειδή δεν πειθάρχησαν σε πρόσφατες σημαντικές υποθέσεις, όπως η περίπτωση του κ. Παναγιώτη Βενιζελέα, πρώτου σε ψήφους των δικαστών, που είχε βρεθεί στη μειοψηφία της απόφασης για τα funds των κόκκινων δανείων».

«Έτσι αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία το κράτος δικαίου και φυσικά την αξιοκρατία. Η Παράταξή μας δεσμεύεται ότι βασική της προτεραιότητα θα είναι η πλήρης απεξάρτηση της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι κάτι που το θέλουν όλοι: Η κοινωνία, οι δικαστές, οι υγιείς πολιτικές δυνάμεις. Ο μόνος που δεν το θέλει είναι ο κ. Μητσοτάκης. Κάτι θα ξέρει», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

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