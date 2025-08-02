Σοκολατοπόλεμος στη Βόρεια Αμερική: Οι ΗΠΑ χάνουν έδαφος λόγω δασμών

Οι δασμοί που επέβαλε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν στόχο την ενίσχυση της εγχώριας μεταποίησης, ωστόσο στον τομέα της σοκολάτας φαίνεται να επιτυγχάνουν το αντίθετο: αυξάνουν το κόστος εισαγωγής του ήδη ακριβού κακάο και βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών εργοστασίων έναντι εκείνων του Καναδά και του Μεξικού, σύμφωνα με μαρτυρίες 11 στελεχών της βιομηχανίας, εκπροσώπων, ειδικών και εμπόρων.

Βάσει της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA), η οποία παραμένει σε ισχύ, οι Καναδοί και Μεξικανοί παραγωγοί μπορούν να εξάγουν σοκολάτα στις ΗΠΑ χωρίς δασμούς, ανεξαρτήτως της προέλευσης του κακάο — μιας τροπικής καλλιέργειας που δεν παράγεται στις ΗΠΑ.

Ο Καναδάς δεν επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές ακατέργαστου ή ημικατεργασμένου κακάο, όπως βούτυρο ή σκόνη, ενώ το Μεξικό καλλιεργεί δικό του κακάο, γεγονός που σημαίνει πως εργοστάσια και στις δύο χώρες μπορούν να παράγουν σοκολάτα με μικρότερο κόστος από ό,τι στις ΗΠΑ, όπου ισχύουν δασμοί 10-25% στα εισαγόμενα προϊόντα κακάο — ποσοστό που θα μπορούσε να φτάσει και το 35% από 1η Αυγούστου.

Η Hershey, κορυφαία αμερικανική εταιρεία σοκολάτας, που παράγει κυρίως στις ΗΠΑ αλλά διαθέτει και εργοστάσια στον Καναδά και το Μεξικό, εκτίμησε πως ενδέχεται να αντιμετωπίσει κόστος δασμών ύψους 100 εκατ. δολαρίων στο τρίτο και τέταρτο τρίμηνο αν παραμείνουν οι δασμοί.

Μικρότερες εταιρείες, όπως η Taza Chocolate με έδρα τη Μασαχουσέτη, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν την παραγωγή εντός ΗΠΑ. Τον Μάιο, η Taza πλήρωσε $24.124 σε δασμούς για ένα κοντέινερ κακάο από την Αϊτή. Για την επόμενη παρτίδα από τη Δομινικανή Δημοκρατία, το κόστος ξεπερνά τις $30.000.

«Για μια εταιρεία του μεγέθους μας, αυτό εξαφανίζει το περιθώριο κέρδους», δήλωσε ο ιδρυτής και CEO της Taza, Άλεξ Γουίτμορ. Εξέτασε τη μεταφορά της παραγωγής στον Καναδά, αλλά τελικά δεν προχώρησε λόγω των υψηλών επενδύσεων και της αβεβαιότητας της αγοράς. «Προς το παρόν, προσπαθούμε να αντέξουμε και να ελπίζουμε ότι θα περάσει», είπε χαρακτηριστικά.

Τα τελωνειακά δεδομένα δείχνουν ότι οι εξαγωγές σοκολάτας από τον Καναδά στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 10% σε όγκο το πρώτο πεντάμηνο του έτους. Οι κυρίως ωφελούμενοι είναι εργολαβικές καναδικές και μεξικανικές βιομηχανίες ή πολυεθνικές όπως η Barry Callebaut, που διαθέτει το 50% των εργοστασίων της στη Βόρεια Αμερική σε Καναδά και Μεξικό.

Οι δασμοί έρχονται σε μια ευαίσθητη περίοδο για τους Αμερικανούς παραγωγούς, καθώς η κατανάλωση μειώνεται λόγω του πληθωρισμού, ενώ το κόστος του κακάο έχει τριπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες λόγω κακών καιρικών συνθηκών και ασθενειών στις βασικές χώρες παραγωγής (Ακτή Ελεφαντοστού και Γκάνα).

Η Hershey προχώρησε πρόσφατα σε αυξήσεις τιμών σε προϊόντα όπως τα Reese’s, ενώ η Taza αύξησε κατά 10% τις χονδρικές τιμές και ανέβασε την τιμή της μπάρας σοκολάτας από $5.99 σε $6.99. Παρ’ ότι η Hershey αρνήθηκε ότι οι αυξήσεις οφείλονται στους δασμούς, αναζητεί εξαίρεση από την κυβέρνηση.

Η Mars συνεχίζει να παράγει το 94% των προϊόντων της στις ΗΠΑ, ενώ η Lindt δήλωσε ότι θα αποφασίσει για ενδεχόμενες αλλαγές μετά την 1η Αυγούστου.

Ο επικεφαλής της μεξικανικής ένωσης σοκολάτας Aschoco Confimex, Πάολο Κουαντρίνι, δήλωσε ότι «οι αμερικανικοί δασμοί δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις μεξικανικές εταιρείες», ενώ αυξάνονται και οι αιτήσεις από αμερικανικές εταιρείες για παραγωγή στο Μεξικό.

Η αγορά σοκολάτας στις ΗΠΑ εκτιμάται στα $25-30 δισ. ετησίως, με τις εισαγωγές από τον Καναδά να αντιστοιχούν περίπου στο 10% και από το Μεξικό στο 2,5%.

Ο CEO της καναδικής Peace by Chocolate, Ταρέκ Χαντάντ, δήλωσε ότι οι δασμοί ώθησαν εταιρείες σε προτίμηση εγχώριας παραγωγής, αλλά οι εργολαβικές εταιρείες στον Καναδά επωφελούνται ξεκάθαρα: «Είναι πλεονέκτημα για αυτούς».