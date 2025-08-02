Νέος κύκλος αντιπαράθεσης κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τη Σορβόννη με το ένα «ν»

Δημοσίευμα που θέλει την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης να προκρίνει μόλις 6 από τα 12 ξένα πανεπιστήμια που είχαν κάνει αίτηση για ίδρυση παραρτημάτων τους στην Ελλάδα και που ανάμεσα τους είναι και το Sorbonne Paris Nord έφερε νέο γύρο αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με επίκεντρο τη Σορβόνη με το ένα «ν».

Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ενέκρινε την ίδρυση και λειτουργία έξι παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα από το νέο ακαδημαϊκό έτος (Οκτώβριος 2025), ανάμεσά τους το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το York, το Keele και το Open University. Πέντε αιτήσεις απορρίφθηκαν, περιλαμβανομένων των πανεπιστημίων East London, West London και Paris 13 – Sorbonne Paris Nord, ενώ μία αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή λόγω προβλήματος πιστοποίησης του ιδρύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αμέσως, μετά το ΠΑΣΟΚ με ανάρτηση του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Παιδείας Στέφανου Παραστατίδη σχολίασε με ειρωνικό τόνο την απόρριψη της αίτησης του γαλλικού πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Nord για ίδρυση παραρτήματος στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για το «παλάτι στην άμμο» της κυβέρνησης.

Ο κ. Παραστατίδης επικρίνει τον πρώην υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη, υποστηρίζοντας ότι, αντί για πανεπιστήμια διεθνούς κύρους, εγκρίθηκαν παραρτήματα υφιστάμενων κολεγίων. Τονίζει ότι το βασικό κυβερνητικό επιχείρημα υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων καταρρίφθηκε και ειρωνεύεται τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ρωτώντας αν τελικά «έρχεται η Σορβόννη».

Κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρουν: «Σήμερα, εκτός από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, μάθαμε ότι και η Χαριλάου Τρικουπη έχει τη φιλοδοξία να πιστοποιεί πανεπιστήμια. Τελικώς, το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να ανατρέψει τη θέση του και να δεχτεί ότι η ΕΘΑΕΕ συνιστά πραγματική ανεξάρτητη αρχή. Πάλι καλά» τονίζουν και προσθέτουν: «Επαναλαμβάνουμε: οι ανακοινώσεις που θα γίνουν αφορούν το ποιες προτάσεις είναι ώριμες να ξεκινήσουν τώρα. Οχι το ποιες θα ξεκινήσουν συνολικά. Το να υπάρχουν ακόμα ζητήματα κτιριολογικά ή επιχειρησιακά που πρέπει να επιλυθούν αναδεικνύει τις ποιοτικές δικλίδες του νόμου. Αυτό, δηλαδή, που το ΠΑΣΟΚ κατηγορούσε ότι δεν ισχύει τώρα το επικαλείται ως επιχείρημα. Τέλος, επαναλαμβάνουμε το εξής: το να επιτίθεται ο Νίκος Ανδρουλακης σε κάποια πανεπιστήμια και σε κάποια όχι, είναι περίεργο στην καλύτερη των περιπτώσεων».

Μαρινάκης: Η αντιπολίτευση που τιμωρεί τη νέα γενιά - Όχι την κυβέρνηση

Απάντηση στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ και προσωπική επίθεση εναντίον του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε, στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τη στάση του κόμματός του απέναντι στην ίδρυση παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Ο Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ασκεί αντιπολίτευση που δεν πλήττει την κυβέρνηση, αλλά τελικά βλάπτει τους νέους και τις οικογένειές τους.

Σε ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τη στάση του, καταφεύγει σε επιπόλαιες και ατεκμηρίωτες ανακοινώσεις. Επέκρινε συγκεκριμένα τον αρμόδιο τομεάρχη του κόμματος επειδή βασίστηκε σε δημοσίευμα χωρίς να περιμένει τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΘΑΑΕ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη έχει ως εξής:

«Το άγχος του ΠΑΣΟΚ να δικαιολογήσει την αδικαιολόγητη στάση του, με την οποία τάχθηκε κατά της ίδρυσης παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων, το οδηγεί σε μια σειρά από ανεκδιήγητες και κυρίως βιαστικές ανακοινώσεις, με τελευταία τη σημερινή του αρμόδιου τομεάρχη, ο οποίος βασίστηκε σε δημοσίευμα χωρίς να περιμένει τις επίσημες αποφάσεις.

Αρχικά προεξόφλησαν την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου. Διαψεύστηκαν πανηγυρικά από το ΣτΕ.

Στη συνέχεια είπαν ότι δεν θα έρθει κανένα πανεπιστήμιο στη χώρα. Διαψεύστηκαν από 13 ξένα πανεπιστήμια τα οποία έκαναν αίτηση, 4 εκ των οποίων στις υψηλότερες θέσεις και τα υπόλοιπα στον μέσο όρο των ελληνικών πανεπιστημίων.

Έπειτα κατήγγειλαν ότι δεν υπάρχουν σοβαρά κριτήρια και πως δεν θα γίνει κανένας έλεγχος. Διαψεύδονται από την ΕΘΑΑΕ η οποία αξιολογεί κάθε αίτηση με τα πιο αυστηρά κριτήρια στην Ευρώπη και της οποίας οι αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν. Οι αποφάσεις αυτές θα ορίζουν ποια πανεπιστήμια θα είναι έτοιμα να αδειοδοτηθούν το Σεπτέμβριο του 2025 και ποια θα έχουν ακόμα εκκρεμότητες να λύσουν ώστε πιθανώς να αδειοδοτηθούν στη συνέχεια.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνεχίζει να επιτίθεται ονομαστικά σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια και επέλεξε να στοιβάξει το κόμμα του με τις πιο οπισθοδρομικές πολιτικές δυνάμεις, που θέλουν η Ελλάδα να παραμένει θλιβερή εξαίρεση μαζί με την Κούβα. Θα ήταν προτιμότερο να παραδεχθεί αυτό το ιστορικό λάθος, παρά να επιμένει κάνοντας το μαύρο άσπρο. Αυτού του είδους η αντιπολίτευση, άλλωστε, δεν «χτυπάει» την Κυβέρνηση, αλλά στρέφεται ενάντια στα νέα παιδιά και στις οικογένειές τους».