ΣΕΠΕ: Η Gartner προβλέπει έκρηξη δαπανών σε AI και data centers το 2025
16:59 - 02 Αυγ 2025

Σημαντική αύξηση, της τάξης του 7,9%, αναμένεται να καταγράψουν οι παγκόσμιες δαπάνες για πληροφορική το 2025, με την αγορά να πλησιάζει το ιστορικό όριο των 5,5 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Gartner. Παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να δίνουν έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές data centers.  

Όπως εξηγεί ο John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst της Gartner, αν και η αυξημένη αβεβαιότητα έχει προκαλέσει μια προσωρινή παύση σε νέες επενδυτικές αποφάσεις, οι πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, με βασικό μοχλό την AI και την generative AI, παραμένουν ενεργές και σε πλήρη εξέλιξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα των υποδομών data centers, όπου οι δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν θεαματικά κατά 42,4%, φτάνοντας τα 474,9 δισ. δολάρια. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην εντεινόμενη ζήτηση για servers βελτιστοποιημένους για AI και για υποδομές που μπορούν να επεκτείνονται ανάλογα με τις ανάγκες.

Ανάλογη δυναμική παρουσιάζεται και στον τομέα του λογισμικού, με τις επενδύσεις να ενισχύονται κατά 10,5% μέσα στο 2025. Το λογισμικό ενσωματώνει πλέον πιο εύκολα λύσεις τεχνητής νοημοσύνης τύπου “plug & play”, ανταποκρινόμενο στη ζήτηση για πρακτικές εφαρμογές. Παρόλο που η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) φαίνεται να περνά σε μια φάση απομυθοποίησης, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε ρεαλιστικά σενάρια χρήσης και ζητούν περισσότερη λειτουργικότητα από τους προμηθευτές τους.

Αντίθετα, πιο συγκρατημένη προβλέπεται η αύξηση στις δαπάνες για IT υπηρεσίες και συσκευές, με ποσοστά 4,4% και 5,4% αντίστοιχα. Η επιβράδυνση αυτή αποδίδεται στο φαινόμενο που η Gartner χαρακτηρίζει ως “uncertainty pause” – μια στάση αναμονής που ξεκίνησε από το δεύτερο τρίμηνο του 2025, κατά την οποία οι επιχειρήσεις καθυστερούν νέες επενδυτικές αποφάσεις, χωρίς όμως να περικόπτουν τους ήδη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς.

Σύμφωνα με έρευνα της Gartner σε 252 υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών με τζίρο άνω των 500 εκατ. δολαρίων, το 61% θεωρεί ότι η χρονιά ξεκίνησε καλύτερα σε σχέση με το 2024, ωστόσο μόλις το 24% εκτιμά ότι θα πετύχει ή θα ξεπεράσει τους αρχικούς στόχους. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι το 64% των επιχειρήσεων επενδύει σε τεχνολογία για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του, ενώ το 62% εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει τον κύριο παράγοντα διαφοροποίησης στον ανταγωνισμό μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι αναλυτές της Gartner επισημαίνουν ότι η εικόνα μπορεί να ερμηνευθεί διττά: από τη μία υπάρχει μείωση σε καινοτομίες που σχετίζονται με hardware και νέα έργα, από την άλλη όμως οι επιχειρήσεις κατευθύνουν τις επενδύσεις τους σε κρίσιμους τομείς όπως η AI, το cloud και οι managed υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίσουν τη λειτουργική συνέχεια και την ανταγωνιστικότητά τους.

Η Gartner υπογραμμίζει ότι αυτή η μετατόπιση δεν προκύπτει από περιορισμούς στους προϋπολογισμούς, αλλά από μια πιο προσεκτική και στρατηγική καθυστέρηση αποφάσεων. Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι η οικονομική αβεβαιότητα (41%) και οι γεωπολιτικές εξελίξεις (32%). Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάγκη για στοχευμένες, βιώσιμες και αποδοτικές τεχνολογικές επενδύσεις γίνεται πιο έντονη από ποτέ.

Όπως συνοψίζει η Gartner, «η αγορά IT δεν επιβραδύνεται – προσαρμόζεται. Και το γεγονός ότι μπορεί να το κάνει, αποτελεί απόδειξη της ανθεκτικότητάς της».

