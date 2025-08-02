Φάμελλος για ακρίβεια στο ρεύμα: Καύσωνας και λογαριασμοί δοκιμάζουν τα νοικοκυριά

Με ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγγέλλει τους υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, την ενεργειακή κρίση και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ

Όπως αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος στο βίντεο του: «Το φετινό καλοκαίρι ο καύσωνας έχει δοκιμάσει τις αντοχές όλων μας, αλλά αυτό που θα πονέσει όλους τους πολίτες είναι ο λογαριασμός του ρεύματος. Για αυτούς που έχουν κλιματισμό, γιατί πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν καν αυτή τη δυνατότητα.

Η ΝΔ ήταν… πολύ απασχολημένη με την κλοπή των χρημάτων των αγροτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ευκαιρούσε να πάρει μέτρα για την ενεργειακή κρίση.

Από το 2015 έως το 2019 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο λογαριασμός του ρεύματος δεν αυξήθηκε ούτε 1 ευρώ. Αντίθετα με τη ΝΔ, η ΔΕΗ ιδιωτικοποιήθηκε και η κιλοβατώρα έχει ήδη αυξηθεί 50% και αναμένεται κι άλλη αύξηση. Η ΔΕΗ το 2024 είχε κέρδη 1,8 δισεκατομμύρια, αλλά οι καταναλωτές δεν ωφελούνται».

Στην συνέχεια ανέφερε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζοντας: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκεκριμένες προτάσεις: 1ον. Δημόσια ΔΕΗ, 2ον. Έλεγχος των τιμών στην αγορά ρεύματος και 3ον. Κόψιμο των υπερκερδών. Ο κ. Μητσοτάκης, ούτε θέλει, ούτε μπορεί. Για αυτό η χώρα έχει ανάγκη μια άλλη κυβέρνηση που θα ασχολείται με τους πολλούς και όχι με το βόλεμα των λίγων».

