Με το δάχτυλο στη σκανδάλη ο Τραμπ: Δασμοί, απειλές και κυρώσεις σε συμμάχους και αντιπάλους

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να τα βάζει με εταίρους και εχθρούς απειλώντας τους πάντες με επιβολή δασμών σε περίπτωση που η εκάστοτε αντίθετη πλευρά δεν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του. Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποτίθεται «κλειδώσει» ο Τραμπ διαμηνύει ότι θα ανεβάσει τον συντελεστή σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι δεν τηρήσουν «τις δεσμεύσεις του». Επιπλέον λείπει η επίτευξη μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας με Κίνα, ενώ εκπνέει σε λίγες μέρες η προθεσμία που έχει δώσει στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να δώσει ένα τέλος στην σφαγή της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ προειδοποιεί τους Ευρωπαίους με αύξηση δασμών στο 35% αν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα

Αναλυτικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε στα πλαίσια συνέντευξής του στο CNBC την Τρίτη (5/8)την πιθανότητα επιβολής υψηλών δασμών 35% σε προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η τελευταία δεν τηρήσει τις επενδυτικές της υποσχέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για επενδύσεις 600 δισ ευρώ.Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να επιβάλει εκ νέου τους δασμούς, εφόσον διαπιστωθεί αθέτηση συμφωνιών από την πλευρά της Ε.Ε.

Ο Τραμπ υπενθύμισε ότι παλαιότερα οι δασμοί είχαν μειωθεί μετά από ευρωπαϊκές επενδύσεις ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ. Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα μέχρι το τέλος του έτους.

Η δήλωσή του έρχεται τη στιγμή που οι ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις προς τους εμπορικούς τους εταίρους, ζητώντας αυξημένες δεσμεύσεις υπέρ της αμερικανικής οικονομίας. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των αντίμετρων κατά των δασμών Τραμπ, λόγω της νέας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η κατά βάση συμφωνία ΗΠΑ-Ε.Ε. συμπεριλαμβάνει γενικό συντελεστή 15%, με αρκετά ευρωπαϊκά κράτη ωστόσο να δηλώνουν επιφυλάξεις για το συμφωνημένο πλαίσιο. Ίσως αυτές οι αμφιβολίες να οδήγησαν στην απειλή Τραμπ για αύξηση του δασμολογικού συντελεστή στο 35%. Υπνεθυμίζεται ότι ο δασμολογικός συντελεστής στο 15% κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη (6/8).

Πέρα από τις απειλές κατά των Ευρωπαίων, ο Τραμπ «σόκαρε» σήμερα τις αγορές, δηλώνοντας τη σκέψη για επιβολή δασμών 250% στα φαρμακευτικά προϊόντα. Είχαν προηγηθεί απειλές για επιβολή στο 200% στις αρχές Ιουλίου.

Θα κάνει ο Τραμπ πράξη την απειλή του στον Πούτιν;

Από εκεί και πέρα το Bromance του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να έχει παγώσει, τουλάχιστον για την ώρα. Ο Τραμπ επεδίωκε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία το συντομότερο, μέσα σε δύο μέρες, είχε δεσμευτεί προεκλογικά πώς θα το κάνει. Ακολούθησαν επιθέσεις αγάπης του Τραμπ προς τον Πούτιν που έφεραν τους Ευρωπαίους σε αμηχανία. Ωστόσο λίγους μήνες αργότερα ο Τραμπ φέρεται να έχει αντιληφθεί έστω με βαριά καρδιά το διπλό παιχνίδι του Πούτιν και απειλεί πλέον με κυρώσεις τη Μόσχα αν δεν κοινοποιήσει σχέδιο ειρήνης έως τις 8 Αυγούστου. Η απειλή αυτή δεν φαίνεται για την ώρα να ανησυχεί τη Μόσχα. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (6/8) αναμένεται στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ και έμπιστος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, με την Ουάσινγκτον να κάνει μία ύσταση προσπάθεια εξεύρεσης λύσης με τον Πούτιν. Οι προσδοκίες παραμένουν ωστόσο εξαιρετικά χαμηλές.

Επιπλέον, ο Ρεπουμπλικανός Βουλευτής Λίνσεϊ Γκρέιχαμ έχει έτοιμο πακέτο κυρώσεων αξίας 100 δισ. έχοντας εξασφαλίσει διακομματική υποστήριξη από το Κογκρέσο, περιμένοντας την έγκριση του Λευκού Οίκου για ενεργοποίησή του. Ευρωπαίοι και Ουκρανοί πιέζουν τον Τραμπ, έστω διακριτικά, για άμεση επιβολή. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το πακέτο δεν θα πληγεί μόνο η Ρωσία, αλλά και όσες αγοράζουν πετρέλαιο από εκείνη, με κυριότερους αποδέκτες Την Ινδία και την Κίνα. Ο Τραμπ ελπίζει ότι θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να σταματήσει τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ρώσων στην Ουκρανία. Μένει να φανεί αν η απειλή του γίνει τελικά πράξη.

Τεστ με Ινδία, στον αέρα η συμφωνία με Κίνα

Όσον αφορά την Ινδία και την Κίνα, ο Τραμπ επέβαλε έναν μάλλον «προειδοποιητικό» δασμό 25% ως ποινή για τα πετρελαϊκά deal με τη Μόσχα. Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν συνεχώς ότι μία εμπορική συμφωνία με την Κίνα βρίσκεται προ τον πυλών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει λευκός καπνός.

Ωστόσο, από τις επιθέσεις του Τραμπ δεν φαίνεται να την «γλιτώνει» μέχρι στιγμής κανείς. Στα τελευταία του θύματα συγκαταλέγονται πλέον η Βραζιλία και η Ελβετία. Σύμφωνα με τον διεθνή τύπο, η Βραζιλία θωρακίζεται ώστε να αντιμετωπίσει το κόστος των δασμών, ενώ οι Ελβετοί, αφού πρώτα αιφνιδιάστηκαν με την επιβολή δασμολογικού συντελεστή στο 39% επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην επαναπροσέγγιση με την Ουάσινγκτον.

Η ελληνική περίπτωση

Φυσικά η δασμολογική τακτική των ΗΠΑ παρακολουθείται στενά και από την Αθήνα, με τους δασμούς να πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να γίνουν σε διμερές επίπεδο λόγω ΕΕ, με την Αθήνα να επιδιώκει να βάλει τη πινελιά της για μία όσο το δυνατόν λιγότερο επώδυνη εμπορική συμφωνία για τα ελληνικά αγαθά μέσω των Βρυξελλών.