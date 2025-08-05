ΣΥΡΙΖΑ για παραίτηση Σεμερτζίδου: Κύριε Μητσοτάκη, φέρετε προσωπικά και πολιτικά την ευθύνη γι' αυτό τον βούρκο
Πολιτική
20:18 - 05 Αυγ 2025

ΣΥΡΙΖΑ για παραίτηση Σεμερτζίδου: Κύριε Μητσοτάκη, φέρετε προσωπικά και πολιτικά την ευθύνη γι’ αυτό τον βούρκο

Reporter.gr Newsroom
Με αφορμή την παραίτηση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, στελέχους της ΝΔ, μετά τα δημοσιεύματα για παράνομες επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε η ίδια και η οικογένειά της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, ζητώντας εκλογές και προανακριτική επιτροπή για ενδεχόμενα αδικήματα υπουργών.

«Παραιτήθηκε από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μετά τη χθεσινή αποκάλυψη του in.gr και του δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή για τα ποσά που πήρε η ίδια και η οικογένειά της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως «κάθε μέρα και άλλη μία είδηση – αποκάλυψη – σκάνδαλο – παραίτηση».

«Κύριε Μητσοτάκη, φέρετε προσωπικά και πολιτικά την ευθύνη γι’ αυτό τον βούρκο. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. ‘Αλλωστε, μόλις πριν λίγες μέρες, η ΝΔ, με κοινοβουλευτική εκτροπή, αρνήθηκε την προανακριτική επιτροπή για πιθανά αδικήματα δύο υπουργών της. Προανακριτική και εκλογές, κ. Μητσοτάκη, για να ξεβρωμίσει η χώρα από τη φαυλότητα, τη διαφθορά και τη διαπλοκή σας», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

