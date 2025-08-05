ΣΥΡΙΖΑ για παραίτηση Σεμερτζίδου: Κύριε Μητσοτάκη, φέρετε προσωπικά και πολιτικά την ευθύνη γι’ αυτό τον βούρκο

«Παραιτήθηκε από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μετά τη χθεσινή αποκάλυψη του in.gr και του δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή για τα ποσά που πήρε η ίδια και η οικογένειά της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως «κάθε μέρα και άλλη μία είδηση – αποκάλυψη – σκάνδαλο – παραίτηση».
«Κύριε Μητσοτάκη, φέρετε προσωπικά και πολιτικά την ευθύνη γι’ αυτό τον βούρκο. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. ‘Αλλωστε, μόλις πριν λίγες μέρες, η ΝΔ, με κοινοβουλευτική εκτροπή, αρνήθηκε την προανακριτική επιτροπή για πιθανά αδικήματα δύο υπουργών της. Προανακριτική και εκλογές, κ. Μητσοτάκη, για να ξεβρωμίσει η χώρα από τη φαυλότητα, τη διαφθορά και τη διαπλοκή σας», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.