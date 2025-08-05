Δαπάνες με αυτοσυγκράτηση και φειδώ λόγω ανατιμήσεων – Η νέα πραγματικότητα του καταναλωτή
20:47 - 05 Αυγ 2025

Δαπάνες με αυτοσυγκράτηση και φειδώ λόγω ανατιμήσεων – Η νέα πραγματικότητα του καταναλωτή

Reporter.gr Newsroom
Σε μια εποχή συνεχών ανατιμήσεων και αυξημένου κόστους ζωής, ο Έλληνας καταναλωτής φαίνεται πως επαναπροσδιορίζει τις αγοραστικές του συνήθειες, υιοθετώντας πλέον μια πιο συνετή και μεθοδική προσέγγιση. Οι αυξημένες τιμές ακόμη και σε βασικά αγαθά έχουν οδηγήσει πάνω από το 50% των καταναλωτών να περιορίσουν την κατανάλωση – ακόμη και σε προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο κινείται πλέον η καταναλωτική συμπεριφορά είναι η εξοικονόμηση. Η τιμή αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα στις αγορές, με τους καταναλωτές να στρέφονται σε οικονομικότερες επιλογές όπως τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Παράλληλα, η παρορμητική κατανάλωση – που χαρακτήριζε προηγούμενες περιόδους – φαίνεται να υποχωρεί σημαντικά.

Η αλλαγή νοοτροπίας είναι εμφανής και στον τομέα της ένδυσης. Πολλοί επιλέγουν πλέον να πραγματοποιούν τις αγορές τους μέσω διαδικτυακών πλατφορμών χαμηλού κόστους, αποφεύγοντας την απευθείας επίσκεψη στα φυσικά καταστήματα. Εκτός από την αίσθηση ότι οι πλατφόρμες προσφέρουν οικονομικότερες λύσεις, η online εμπειρία περιορίζει τις αυθόρμητες – και συχνά περιττές – αγορές.

Η εγκράτεια των καταναλωτών γίνεται αισθητή ακόμη και την καλοκαιρινή περίοδο, που παραδοσιακά συνοδευόταν από αυξημένη κατανάλωση. Φέτος, ακόμη και οι διακοπές συνοδεύονται από φειδώ, με τις αγορές και τα έξοδα να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα.

Η αλλαγή στάσης δεν αφορά μόνο τη μείωση των εξόδων, αλλά και μια γενικότερη στροφή σε πιο ορθολογική και στοχευμένη κατανάλωση. Ο σύγχρονος Έλληνας καταναλωτής φαίνεται πλέον να αξιολογεί περισσότερο, να συγκρίνει τιμές και να αποφεύγει τις περιττές αγορές – μια νέα πραγματικότητα που αναδιαμορφώνει το τοπίο της αγοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/08/2025 - 21:16
