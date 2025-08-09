Ατομική βόμβα: 80 χρόνια μετά το Ναγκασάκι - Το χρονικό της επίθεσης και το μάθημα που δεν πήραμε

Η εντολή για την επίθεση σε ιαπωνικές πόλεις με ατομικές βόμβες δόθηκε στις 25 Ιουλίου 1945 από τον προσωρινό αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, Τόμας Χάντι, στον στρατηγό Κάρλ Σπάτς, διοικητή των Στρατηγικών Αεροπορικών Δυνάμεων των ΗΠΑ. Η εντολή ανέφερε ότι η πρώτη ειδική βόμβα θα έπρεπε να εκτοξευτεί «όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, μετά τις 3 Αυγούστου 1945». Οι στόχοι ήταν οι πόλεις Χιροσίμα, Κοκούρα, Νιιγκάτα και Ναγκασάκι.

Ο Αρχηγός Στρατού, Τζορτζ Μάρσαλ, και ο Υπουργός Πολέμου, Χένρι Στίμσον, είχαν εγκρίνει τη χρήση των βομβών, με τον Πρόεδρο Χάρι Τρούμαν να δίνει την τελική έγκριση για την εκτόξευσή τους, όπως αναφέρεται σε ανάλυση των Japanese Times.

Το ιστορικό πλαίσιο

Πριν από την εντολή αυτή, η Αεροπορία των ΗΠΑ είχε αρχίσει να προετοιμάζεται για τη χρήση των ατομικών βομβών από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τις αρχές Αυγούστου, πραγματοποιώντας 49 δοκιμαστικούς βομβαρδισμούς με εκρηκτικά συμβατικής φύσης, που ζύγιζαν 6,5 τόνους, στο πλαίσιο εκπαίδευσης για τον προσδιορισμό της κατάλληλης τροχιάς για την πραγματική χρήση.

Η πρώτη βόμβα ουρανίου (Little Boy) είχε σταλεί νωρίτερα και έφτασε στο Τινιάν στις 26 Ιουλίου. Η βόμβα πυρηνικής εκρηκτικής φόρτισης (Fat Man) έφτασε επίσης στο Τινιάν αμέσως μετά. Μια τρίτη βόμβα του τύπου Fat Man αναμενόταν να φτάσει αργότερα μέσα στον Αύγουστο. Με δύο βομβες ήδη διαθέσιμες στο Τινιάν, και οι δύο θα χρησιμοποιούνταν.

Η Διακήρυξη του Πότσνταμ, η οποία ζητούσε από την Ιαπωνία να παραδοθεί ή να αντιμετωπίσει την καταστροφή, εκδόθηκε στις 26 Ιουλίου 1945, μία ημέρα μετά την εντολή για την ανάπτυξη των ατομικών βομβών. Η διακήρυξη υποσχόταν στους Ιάπωνες ότι θα μπορούσαν να διαμορφώσουν την καινούρια τους κυβέρνηση, αρκεί αυτή να ήταν ειρηνική και δημοκρατική. Υπήρξαν συζητήσεις στις ΗΠΑ για το αν το ιαπωνικό αυτοκρατορικό σύστημα μπορούσε να συνεχιστεί, καθώς πολλοί πίστευαν ότι αυτό θα ήταν κρίσιμο για μια επιτυχημένη κατοχή, όμως η διακήρυξη παρέμεινε σιωπηλή σε αυτό το σημείο.

Στρατηγικές διαβουλεύσεις ξεκίνησαν με την Ελβετία και τη Μόσχα, προκειμένου να διευκρινιστεί αν η συνέχιση του αυτοκρατορικού συστήματος θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της νέας μεταπολεμικής κυβέρνησης. Στην αίτηση της Ιαπωνίας για διευκρινίσεις, δεν αναφερόταν ρητά ο Αυτοκράτορας Χιροχίτο, ο οποίος σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία του Αυτοκρατορικού Οίκου, είχε αποφασίσει να παραιτηθεί για να αναλάβει την ευθύνη. Ο Σοβιετικός ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν επέλεξε να καθυστερήσει αυτές τις συζητήσεις, γιατί ήθελε η Σοβιετική Ένωση να εισέλθει στον πόλεμο ώστε να καταλάβει εδάφη.

Η Ιαπωνία έψαχνε τρόπο για τερματισμό του πολέμου και οι ΗΠΑ … γνώριζαν

Οι ΗΠΑ, ωστόσο, γνώριζαν από μηνύματα που είχαν διαβάσει μεταξύ του Τόκιο και της Μόσχας ότι η Ιαπωνία προσπαθούσε να βρει τρόπο να τερματίσει τον πόλεμο από τον Ιούνιο του 1945. Μετά την έκδοση της Διακήρυξης του Πότσνταμ, τα διαβαθμισμένα μηνύματα επιβεβαίωσαν ότι η Ιαπωνία ζητούσε διευκρινίσεις σχετικά με τη συνέχιση του αυτοκρατορικού συστήματος στην νέα δημοκρατική κυβέρνηση. Οι ΗΠΑ επέλεξαν να ερμηνεύσουν αυτό το αίτημα για διευκρινίσεις ως απόρριψη της Διακήρυξης του Πότσνταμ.

Στη διάσκεψη του Πότσνταμ, οι Σοβιετικοί είχαν δεσμευτεί να επιτεθούν στην Ιαπωνία έως τις 15 Αυγούστου. Ωστόσο, με την επιτυχία της δοκιμής της βόμβας στις 16 Ιουλίου στο Νέο Μεξικό, οι Σύμμαχοι δεν χρειαζόταν πλέον τη βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης για να τελειώσουν τον πόλεμο χωρίς εισβολή, ενώ δεν ήθελαν να εμπλέξουν τον Στάλιν στη μεταπολεμική κατάσταση. Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξαν να μην τον ενημερώσουν για τη βόμβα, αλλά μέσω των κατασκόπων του, ο Στάλιν ήδη γνώριζε για το Σχέδιο Μανχάταν.

Μετά την επίθεση στη Χιροσίμα το πρωί της 6ης Αυγούστου, η Σοβιετική επίθεση πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο, ξεκινώντας τα μεσάνυχτα της 9ης Αυγούστου ώρα Μόσχας. Η βόμβα Fat Man ρίχτηκε στην πόλη του Ναγκασάκι στις 11:02 π.μ. της 9ης Αυγούστου (ώρα Ιαπωνίας). Ο βομβαρδισμός έγινε αργότερα από το προγραμματισμένο, καθώς η πόλη Κοκούρα ήταν ο κύριος στόχος εκείνη την ημέρα, αλλά οι συννεφιές και ο καπνός την έκρυψαν. Έτσι, οι Αμερικανοί επέλεξαν το δεύτερο στόχο, το Ναγκασάκι.

Ήταν αναγκαίο να πέσουν οι Βόμβες σε κατοικημένες περιοχές;

Πριν από τις επιθέσεις, μια ειδική επιτροπή είχε συζητήσει για τον τρόπο χρησιμοποίησης των νέων όπλων. Μια αρχική πρόταση για να γίνει μια επίδειξη, πιθανόν σε ένα νησί κοντά στον κόλπο του Τόκιο, απορρίφθηκε, καθώς οι αξιωματούχοι πίστευαν ότι μόνο το σοκ μιας πραγματικής επίθεσης θα μπορούσε να αναγκάσει την Ιαπωνία να παραδοθεί. Τελικά, η επιτροπή κατέληξε σε ένα σχέδιο "διπλού στόχου" για να χτυπήσουν μια στρατιωτική εγκατάσταση κοντά σε ένα βιομηχανικό κέντρο με τους εργαζομένους της.

Η αλλαγή στη στρατηγική των ΗΠΑ το 1945 από ακριβείας βομβαρδισμούς σε επιθέσεις χαμηλού ύψους σε αστικά κέντρα, ακύρωσε τη διάκριση μεταξύ στρατιωτικών, βιομηχανικών και πολιτικών στόχων. Ο στόχος ήταν η καταστροφή μεγάλων τμημάτων της πόλης ταυτόχρονα.

Από την πυρκαγιά του Τόκιο στις 9-10 Μαρτίου 1945, που κόστισε τη ζωή σε πάνω από 100.000 πολίτες, η χρήση ναπάλμ και λευκού φωσφόρου συνεχίστηκε, προκαλώντας εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και αμέτρητους πρόσφυγες. Το ζήτημα των πολιτικών θυμάτων δεν ήταν προτεραιότητα εκείνη την περίοδο.

Οι βομβαρδισμοί στην Ιαπωνία συνέχισαν, και με δεδομένες τις εντολές που δόθηκαν στις 25 Ιουλίου και το γεγονός ότι δύο βόμβες αναμένονταν να φτάσουν στο Τινιάν πριν τις 3 Αυγούστου, είναι σαφές ότι το σχέδιο ήταν να ρίξουν και τις δύο βόμβες, συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητά τους πριν η Ιαπωνία καταφέρει να αντιδράσει.

H ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια «επικείμενη υπαρξιακή κρίση».

Στην 80ή επέτειο της ατομικής βόμβας των ΗΠΑ στο Ναγκασάκι, ο δήμαρχος της πόλης προειδοποιεί ότι η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια «επικείμενη υπαρξιακή κρίση».

Σε ένα μήνυμα ειρήνης προς τον κόσμο, οι δίδυμες καμπάνες από τον καθεδρικό ναό Ουρακάμι χτύπησαν επίσης μαζί για πρώτη φορά από τον βομβαρδισμό στις 9 Αυγούστου 1945. Μία από τις καμπάνες είχε χαθεί μετά την επίθεση, αλλά αποκαταστάθηκε από εθελοντές.

Μιλώντας στην τελετή, ο δήμαρχος του Ναγκασάκι, Σίρο Σουζούκι, δήλωσε ότι η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια επικείμενη «υπαρξιακή κρίση», προειδοποιώντας ότι ο κόσμος μαστίζεται από έναν «φαύλο κύκλο αντιπαράθεσης και κατακερματισμού», ανέφερε το ιαπωνικό Kyodo News.

Ο πρωθυπουργός Shigeru Ishiba, στην ομιλία του, δεσμεύτηκε να τηρήσει τη δεκαετιών δέσμευση της Ιαπωνίας να μην κατέχει, να μην παράγει ή να μην επιτρέπει την εισαγωγή πυρηνικών όπλων.

Η κυβέρνησή του θα εργαστεί για να ηγηθεί των παγκόσμιων προσπαθειών για την επίτευξη «ενός κόσμου χωρίς πυρηνικό πόλεμο και ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Ishiba.

Η... ευχή του Ισίμπα, ωστόσο, έρχεται σε μία στιγμή που η πυρηνική απειλή έχει επανέλθει στην παγκόσμια συζήτηση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να συγκρίνει μάλιστα περήφανος τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν με αυτές στην Ιαπωνία, πριν από 80 χρόνια.