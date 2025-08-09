Ηνωμένο Βασίλειο: Πάνω από 365 συλλήψεις σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης της Palestine Action

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε το Σάββατο (9/8) ότι συνέλαβε τουλάχιστον 200 άτομα σε διαδήλωση κατά της απόφασης της Βρετανίας να απαγορεύσει την οργάνωση Palestine Action.

Οι αστυνομικοί προέβησαν σε συλλήψεις μετά τη συγκέντρωση πλήθους που κρατούσε πλακάτ εκφράζοντας την υποστήριξή του στην οργάνωση στην πλατεία του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους φορούσαν ασπρόμαυρα παλαιστινιακά μαντίλια, φώναζαν «ντροπή σας» και «κάτω τα χέρια από τη Γάζα» και κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Είμαι κατά της γενοκτονίας. Υποστηρίζω την Palestine Action».

Γιατί απαγορεύτηκε η Palestine Action

Τον Ιούλιο, οι Βρετανοί νομοθέτες απαγόρευσαν την Palestine Action βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, αφού ορισμένα από τα μέλη της εισέβαλαν σε μια βάση της Βασιλικής Αεροπορίας και προκάλεσαν ζημιές σε αεροσκάφη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποστήριξη της Βρετανίας προς το Ισραήλ.

Η απαγόρευση καθιστά ποινικό αδίκημα την ιδιότητα του μέλους της ομάδας, με μέγιστη ποινή 14 ετών φυλάκισης.

Σημειώνεται ότι η συνιδρύτρια της Palestine Action, Huda Ammori, κέρδισε την περασμένη εβδομάδα την προσφυγή της κατά της απαγόρευσης.