Τραμπ: Προανήγγειλε νέα μέτρα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην Ουάσιγκτον

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε το Σάββατο (9/8) μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με την καταστολή του εγκλήματος στην Ουάσιγκτον.

«Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο, η οποία ουσιαστικά θα θέσει τέλος στα βίαια εγκλήματα στην Ουάσιγκτον», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Έχει γίνει μια από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο. Σύντομα θα είναι μια από τις πιο ασφαλείς!».

Η προσοχή του Τραμπ έχει επικεντρωθεί στη μείωση της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα της χώρας από τη βίαιη επίθεση εναντίον του Έντουαρντ Κοριστίν, ενός 19χρονου πρώην υπαλλήλου του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), σε μια απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου. Μόλις δύο ημέρες μετά την επίθεση, ο Τραμπ διέταξε τους ομοσπονδιακούς αστυνομικούς να περιπολούν στην πόλη.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει ομοσπονδιακή ανάληψη της Ουάσιγκτον, απειλές που ενδέχεται να υλοποιηθούν τη Δευτέρα (11/8) κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνέντευξης Τύπου.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ουάσιγκτον και να τη διοικήσει πραγματικά σωστά», είχε δηλώσει ο Τραμπ νωρίτερα φέτος.