Συνελήφθη αλλοδαπός για το ξυλοδαρμό σε υπάλληλο του Δήμου Αθηναίων στις αρχές Ιουνίου

Συνελήφθη βραδινές ώρες της Τετάρτης 6 Αυγούστου στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 38χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της Παρασκευής 7 Ιουνίου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ο 38χρονος μαζί με άλλα άτομα, αφού αποβιβάστηκαν από όχημα, ξυλοκόπησαν υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο.

Μετά από συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και στοιχείων, στο πλαίσιο προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ταυτοποιήθηκε ο 38χρονος ως ένας εκ των δραστών και εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.

Κατά τη διάρκεια περιπολίας βραδινές ώρες της Τετάρτης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 38χρονο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Ο δράστης, προκειμένου να δυσχεράνει την αναγνώρισή του, επέδειξε παραποιημένα στοιχεία ταυτότητας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου μέσω διασταύρωσης στοιχείων διαπιστώθηκε η εμπλοκή του στο περιστατικό του ξυλοδαρμού.

Τέλος, ο 38χρονος παραπέμφθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.