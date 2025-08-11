Μακρόν: Το σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα είναι μια «καταστροφή που περιμένει να συμβεί»
15:23 - 11 Αυγ 2025

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τη Δευτέρα (11/8) τα σχέδια του Ισραήλ να εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τα ως «καταστροφή που περιμένει να συμβεί».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε ένα σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, σε μια κίνηση που επέκτεινε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στο κατεστραμμένο παλαιστινιακό έδαφος και προκάλεσε έντονες κριτικές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου για την επέκταση των επιχειρήσεων στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των στρατοπέδων της Mawasi, και για την εκ νέου κατάληψη της περιοχής, προμηνύει μια καταστροφή άνευ προηγουμένου και οδηγεί σε μια πορεία προς έναν ατέρμονο πόλεμο, δήλωσε ο Μακρόν, σύμφωνα με σχόλια που διαβίβασε το γραφείο του στους δημοσιογράφους.

«Οι ισραηλινοί όμηροι και ο λαός της Γάζας θα συνεχίσουν να είναι τα κύρια θύματα αυτής της στρατηγικής», πρόσθεσε ο Μακρόν.

