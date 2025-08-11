Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (12/8) σε 10 Περιφέρειες - Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Τρίτη 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένων των νήσων Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι των ανωτέρω περιοχών, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιάς.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει αυστηρή σύσταση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά λόγω αμέλειας. Συγκεκριμένα, συνιστάται να μην πραγματοποιούνται:

Κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού

Χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.)

Χρήση υπαίθριων ψησταριών

Κάπνισμα σε μελισσοκομεία

Ρίψη αναμμένων τσιγάρων

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών.