Κύμα αναγνώρισης της Παλαιστίνης από δυτικές χώρες - Αμετακίνητος ο Νετανιάχου - Η θέση της Ελλάδας

Οι εξελίξεις στη Γάζα και η απόφαση της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην ενδώσει στις εκκλήσεις για εκεχειρία έχουν προκαλέσει ένα νέο διεθνές κύμα υπέρ της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης.

Ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις κρατών του δυτικού κόσμου δηλώνουν πως προτίθενται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, σε μια προσπάθεια να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση του Ισραήλ.

Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα συγκλονίζει και οι θάνατοι αμάχων, γυναικών και παιδιών μεγαλώνει το πνεύμα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Σήμερα, περίπου 147 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη. Πολλές χώρες – κυρίως από την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική – αναγνώρισαν την Παλαιστίνη ήδη από το 1988–1989. Για παράδειγμα η Αλγερία, η Τουρκία, η Ινδία και πολλές άλλες.

Στην ΕΕ, χώρες όπως η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία είχαν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος το 1988. Η Σουηδία επίσης αναγνώρισε την Παλαιστίνη το 2014. Ωστόσο, στη συνέχεια και για πολλά χρόνια δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση από άλλες χώρες. Αυτό άλλαξε τα τελευταία δύο χρόνια. Αρχικά, η Δύση υποστήριξε πλήρως την αντίδραση του Ισραήλ στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο έδαφός της, αλλά πλέον το κλίμα έχει αλλάξει.

Το 2024, αρκετές ακόμα χώρες προστέθηκαν στη λίστα αυτών που έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης: Αρμενία (21 Ιουνίου), Ιρλανδία, Νορβηγία, Ισπανία (όλες τον Μάιο–Ιούνιο), Σλοβενία (4 Ιουνίου).

Τους τελευταίους μήνες (στο 2025), αρκετά ευρωπαϊκά και δυτικά κράτη έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους: Γαλλία, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο: σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε αναγνώριση κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 2025. Το Λουξεμβούργο δηλώνει επίσης «θετική διάθεση» για αναγνώριση τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια πρόθεση έχουν εκδηλώσει επίσης ο Καναδάς, αλλά και η Αυστραλία, τονίζοντας πως πρέπει να τελειώσει η γενοκτονία στη Γάζα και να υπάρξει λύση δύο κρατών.

Η θέση της Ελλάδας

Όπως τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε σχετικά σχόλιά του τον Ιανουάριο 2025 «η πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας είναι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, που θα πρέπει να είναι το όραμα για την επίλυση της μακροχρόνιας διένεξης στη Μέση Ανατολή».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, αλλά θεωρεί ότι επίσημη αναγνώριση πρέπει να γίνει στον κατάλληλο χρόνο, όταν έχουν προηγηθεί ουσιαστικές ενέργειες που θα εδραιώσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάντως, έχοντας και την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να απορρίπτει κάθε μονομερή αναγνώριση της Παλαιστίνης, χαρακτηρίζοντάς την ως «μεγάλη ανταμοιβή στην τρομοκρατία».

Οι υπουργοί της κυβέρνησής του, θεωρούν οποιαδήποτε εδαφική ή πολιτική παραχώρηση ως «υπαρξιακή απειλή» για το Ισραήλ και έχουν ξεκάθαρα απειλήσει ότι θα αποχωρήσουν από τον κυβερνητικό συνασπισμό εάν προχωρήσει κάποια τέτοια κίνηση. Συνεπώς, ο Νετανιάχου ακόμα και να ήθελε, δεν θα έκανε καμία παραχώρηση για να μη χάσει την εξουσία.

Για την ώρα, ο Νετανιάχου παραμένει αμετακίνητος — οι δηλώσεις του είναι σαφείς: απορρίπτει τη μονομερή αναγνώριση της Παλαιστίνης και δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Έως ότου αλλάξουν σημαντικά οι εσωτερικές ή διεθνείς συνθήκες, η στάση του αναμένεται να διατηρηθεί.





