O Ζελένσκι προειδοποιεί: Η Ρωσία παίρνει θέση για νέες επιθέσεις

Ενώ απομένουν λίγα 24ωρα πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή (12/8), ο αποκλεισμένος από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει πως "βλέπει" κινητικότητα στο μέτωπο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις:

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία. «Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου».

Λίγες ώρες νωρίτερα 26 από τους 27 ηγέτες της ΕΕ υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν με το οποίο ζητούν από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην επιτρέψει στον Πούτιν να λάβει αποφάσεις για την Ουκρανία «χωρίς την Ουκρανία».