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Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών
Ειδήσεις
18:00 - 10 Αυγ 2026

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Reporter.gr Newsroom
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Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πολίτες από χώρες της Κεντρικής Ασίας και ένα παιδί, και τραυμάτισε άλλους 39 στη ρωσική πόλη Νιζνεκάμσκ, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών τη Δευτέρα (10/8), σε μία από τις φονικότερες επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Ρωσία εδώ και μήνες.      

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου TANECO της Tatneft στην περιοχή του Ταταρστάν, περίπου 800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, προσθέτοντας ότι στις εγκαταστάσεις καταγράφηκε πυρκαγιά.

Από την πλευρά τους, Ρώσοι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι άνοιξαν ποινική υπόθεση για το περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισαν «τρομοκρατική επίθεση», υποστηρίζοντας σε ανακοίνωσή τους ότι η Ουκρανία έπληξε κατοικημένες περιοχές και ότι μεταξύ των αμάχων που σκοτώθηκαν ήταν και ένα παιδί.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κατοικίες και κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτίθεται σκόπιμα εναντίον αμάχων. Ωστόσο, τόσο η Ουκρανία, όσο και η Ρωσία έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν στοχοποιούν αμάχους.

Επτά πολίτες του Ουζμπεκιστάν περιλαμβάνονταν μεταξύ των νεκρών στη Νιζνεκάμσκ, όπως ανακοίνωσε το προξενείο του Ουζμπεκιστάν στο Καζάν. Ένας πολίτης του Τατζικιστάν σκοτώθηκε επίσης, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλέστηκε το υπουργείο Εξωτερικών του Τατζικιστάν.

Εννέα από τα 13 θύματα βρίσκονταν σε ξενώνα την ώρα της επίθεσης, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το γραφείο Τύπου του επικεφαλής της περιοχής. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία.

Το διυλιστήριο TANECO, το οποίο είχε επίσης πληγεί από την Ουκρανία στις αρχές Ιουνίου, επεξεργάστηκε 17 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αργού πετρελαίου το 2024, παράγοντας 2,7 εκατομμύρια τόνους βενζίνης και 8,5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που έχει προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε πολλά σημεία της Ρωσίας, αν και οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι τα περισσότερα από τα αρχικά προβλήματα έχουν πλέον αντιμετωπιστεί.

Επιπλέον, η Ουκρανία δηλώνει ότι στόχος της είναι να κάνει τους απλούς Ρώσους να βιώσουν το κόστος του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία. Η Μόσχα έχει εισαγάγει καύσιμα από το εξωτερικό προκειμένου να ενισχύσει τα διαθέσιμα αποθέματα.

Την Κυριακή, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν εκ νέου για φονικές επιθέσεις. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 37 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην ανατολική ουκρανική πόλη Χάρκοβο, όπου επλήγη πολυώροφη πολυκατοικία, ενώ οι αρχές στη ρωσική περιοχή Μπέλγκοροντ ανακοίνωσαν ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με drone.

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