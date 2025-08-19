ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λαβρόφ: Οι εδαφικές αλλαγές είναι συχνά θεμελιώδεις για την επίτευξη συμφωνιών
Ειδήσεις
15:17 - 19 Αυγ 2025

Λαβρόφ: Οι εδαφικές αλλαγές είναι συχνά θεμελιώδεις για την επίτευξη συμφωνιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ρωσία δεν έθεσε ποτέ ως στόχο την κατάληψη της Κριμαίας, του Ντονμπάς ή της «Νοβορωσίας», καθώς ο κύριος στόχος ήταν η προστασία του ρωσικού λαού, δήλωσε την Τρίτη (20/8) ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ. Σημείωσε, παρ' όλα αυτά, ότι συχνά οι εδαφικές αλλαγές είναι θεμελιώδεις για την επίτευξη συμφωνιών. 

«Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι ποτέ δεν μιλήσαμε για κατάληψη οποιωνδήποτε εδαφών. Ούτε η Κριμαία, ούτε το Ντονμπάς, ούτε η "Νοβορωσία" ως εδάφη ήταν ποτέ ο στόχος μας», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του ρωσική τηλεόραση.

«Ο στόχος μας ήταν να προστατεύσουμε τον λαό, το ρωσικό λαό, που ζούσε σε αυτές τις περιοχές για αιώνες, που ανακάλυψε αυτές τις περιοχές, που έχυσε το αίμα του για αυτές τόσο στην Κριμαία όσο και στο Ντονμπάς, που ίδρυσε πόλεις – την Οδησσό, το Νικολάεφ και πολλές άλλες, καθώς και λιμάνια, εργοστάσια και βιομηχανίες», δήλωσε.

Ο Λαβρόφ δήλωσε, ακόμη, πως η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις προσπάθειες με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είτε αυτές περιλαμβάνουν διμερή είτε τριμερή σχήματα. «Ο πρόεδρος το έχει επαναλάβει πολλές φορές», είπε, «το σημείο-κλειδί είναι αυτά τα σχήματα να μην επιδιώκονται για χάρη των μέσων ενημέρωσης ή των βραδινών τηλεοπτικών δελτίων».

Σχολιάζοντας, δε, την τοποθέτηση Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι αν ο Ουκρανός πρόεδρος θέλει πράγματι να τηρεί το Σύνταγμα της χώρας του, θα πρέπει να ξεκινήσει με τα πρώτα άρθρα του, τα οποία εγγυώνται τα δικαιώματα του ρωσόφωνου πληθυσμού.

«Ο Ζελένσκι, μιλώντας στην Ουάσινγκτον, είπε: «Θα ήμουν έτοιμος να διαπραγματευτώ, αλλά δεν θα συζητήσω για κανένα έδαφος, επειδή το Σύνταγμα δεν μου το επιτρέπει», είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, σημείωνοντας ότι παρόλο που έχουν θεσπιστεί νόμοι που απαγορεύουν τη ρωσική γλώσσα σε διάφορους τομείς, το Σύνταγμα της Ουκρανίας εξακολουθεί να υποχρεώνει το κράτος να προστατεύει πλήρως τα δικαιώματα των Ρώσων και άλλων εθνικών μειονοτήτων. «Αν πραγματικά ενδιαφέρεται για το Σύνταγμά του, τότε θα πρέπει να ξεκινήσει από τα πρώτα άρθρα του, όπου κατοχυρώνεται αυτή η υποχρέωση», προσέθεσε ο Λαβρόφ.

Ακόμη, αναφερόμενος στις διεθνείς πιέσεις και τη διαμεσολάβηση για τον τερματισμό του πολέμου, προσέθεσε: «Οποιεσδήποτε επαφές περιλαμβάνουν ηγέτες χωρών πρέπει να έχουν προετοιμασθεί με τη μεγαλύτερη επιμέλεια», ενώ τόνισε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για την ειρήνευση στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα «συμφέροντα ασφαλείας» της Ρωσίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 17:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλεύρης: Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να γίνει η χώρα «ανοιχτών συνόρων»
Πολιτική

Πλεύρης: Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να γίνει η χώρα «ανοιχτών συνόρων»

«Φωνές της Ανθρωπιάς»: Η νέα καμπάνια της ΕΕ αφιερωμένη στην ανθρωπιστική βοήθεια
Ειδήσεις

«Φωνές της Ανθρωπιάς»: Η νέα καμπάνια της ΕΕ αφιερωμένη στην ανθρωπιστική βοήθεια

ΥΝΑΝΠ: Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα για την ασφάλεια στη φόρτωση πλοίων
Ναυτιλία

ΥΝΑΝΠ: Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα για την ασφάλεια στη φόρτωση πλοίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του
Πολιτική

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος
Ειδήσεις

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Έκρηξη θαλάσσιου drone στην Κωνστάντζα: Ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία και συναγερμός στο ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Έκρηξη θαλάσσιου drone στην Κωνστάντζα: Ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία και συναγερμός στο ΝΑΤΟ

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ουκρανία: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς αναζητούν φόρμουλα ειρήνης με τη Ρωσία
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ουκρανία: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς αναζητούν φόρμουλα ειρήνης με τη Ρωσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:35

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:15

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:55

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:40

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/06/2026 - 21:20

Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 21:10

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 20:52

Υπόθεση Καλαμάτας: Τι ισχύει για τα επιδόματα αναδοχής όταν η επιμέλεια ανατίθεται σε συγγενείς

Ναυτιλία
05/06/2026 - 20:41

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

Πολιτική
05/06/2026 - 20:30

Δημοσκόπηση Prorata: Κυριαρχία ΝΔ με 24% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 14,5%

Πολιτική
05/06/2026 - 20:23

Έτοιμος για κόμμα ο Σαμαράς: «Ώρα για εθνικό σχέδιο πριν να είναι αργά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ