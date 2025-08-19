ΥΝΑΝΠ: Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα για την ασφάλεια στη φόρτωση πλοίων

Με αφορμή παραβάσεις των κανόνων φόρτωσης οχημάτων σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο ανοικτού τύπου στις 18 Αυγούστου 2025 σε πορθμειακή γραμμή της Πελοποννήσου, η αρμόδια Λιμενική Αρχή ξεκίνησε διαδικασία επιβολής χρηματικού προστίμου στον Πλοίαρχο και στον υπεύθυνο φόρτωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

Η ενέργεια αυτή γίνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Λιμένα για την ασφαλή φόρτωση οχημάτων, ενώ τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν αυστηρές συστάσεις προς τον Πλοίαρχο, καθώς δεν εξασφάλισε την ασφαλή φόρτωση και στοιβασία των οχημάτων ούτε την απομάκρυνση των επιβατών από τα οχήματά τους κατά τη διάρκεια του διάπλου.

Ταυτόχρονα, με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και εντολή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρ. Κοντιζά, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι, ιδίως στα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΝΑΝΠ, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 29.000 έλεγχοι που αφορούν στην ασφάλεια φόρτωσης πλοίων και επιβατών, έχουν βεβαιωθεί 302 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 100.000 ευρώ.

Ο κ. Κικίλιας, δήλωσε: «Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η νομοθεσία θα τηρείται απαρέγκλιτα και όσοι αδιαφορούν για τους κανόνες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις».