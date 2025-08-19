Πλεύρης: Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να γίνει η χώρα «ανοιχτών συνόρων»

Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να γίνει η χώρα «ανοιχτών συνόρων» ή να υποδέχεται «με λουλούδια» όσους εισέρχονται παράνομα, δήλωσε σε συνέντευξή του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Πλεύρης αναφερόμενος στις μεταναστευτικές ροές, τόνισε ότι τον Αύγουστο, μέχρι στιγμής, έχουν παρατηρηθεί κάτω από 400 αφίξεις: «Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου είχαμε 2.642 αφίξεις, γεγονός που μας οδήγησε στην απόφαση για την τρίμηνη αναστολή του ασύλου. Στη συνέχεια, ολόκληρο τον υπόλοιπο Ιούλιο καταγράφηκαν μόλις 913 αφίξεις, ενώ τον Αύγουστο βλέπουμε ακόμη πιο μεγάλη μείωση, με κάτω από 400 αφίξεις μέσα σε τρεις εβδομάδες. Αυτό δείχνει ότι η τροπολογία, οι διπλωματικές κινήσεις και το σαφές μήνυμα που εκπέμπει η Ελλάδα αποδίδουν: δεν εξετάζεται άσυλο, οι νεοεισερχόμενοι κρατούνται και μπαίνουν σε διαδικασίες επιστροφής».

Ακόμα, μιλώντας για το νομοσχέδιο που έχει προτείνει, υπογράμμισε ότι θα συζητηθεί στις επιτροπές στα τέλη Αυγούστου και θα ψηφιστεί πριν από τη ΔΕΘ. «Η βασική του κατεύθυνση είναι η ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής. Μέχρι σήμερα, όποιος έβλεπε να απορρίπτεται το αίτημα ασύλου του, μπορούσε απλώς να μείνει στη χώρα, χωρίς καμία κύρωση. Αυτό αλλάζει. Απορρίφθηκε το άσυλό σου; Έχεις ποινικό αδίκημα, με ποινές φυλάκισης από δύο έως πέντε έτη. Η μόνη δυνατότητα απαλλαγής από την ποινή θα είναι η συνεργασία για επιστροφή στη χώρα προέλευσης. Έτσι δημιουργείται ισχυρό αντικίνητρο για όσους δεν έχουν πραγματικό προσφυγικό προφίλ».

Αναφερόμενος στις επιστροφές και τη συνεργασία με τρίτες χώρες, ο υπουργός δήλωσε: «Οι επιστροφές είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα. Σήμερα πραγματοποιούνται περίπου 7.000–10.000 επιστροφές τον χρόνο, ενώ οι αφίξεις μπορεί να φτάσουν τις 30.000–40.000. Οι αναγκαστικές επιστροφές είναι δύσκολες, γιατί απαιτούν τη συνεργασία τρίτων χωρών. Ακόμη και με χώρες που συνεργάζονται, όπως η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, το ισοζύγιο παραμένει αρνητικό: έρχονται περισσότεροι από όσους δέχονται πίσω. Μέχρι σήμερα, όποιος έβλεπε να απορρίπτεται το αίτημα ασύλου του δεν είχε καμία κύρωση και δεν είχε λόγο να φύγει. Αυτό αλλάζει: κόβονται όλα τα προνόμια και ποινικοποιείται η παράνομη παραμονή, ώστε να δημιουργηθεί ισχυρό αντικίνητρο. Στόχος είναι να αυξηθούν οι οικειοθελείς αποχωρήσεις και να αποκατασταθεί η ισορροπία».

Ο κ. Πλεύρης, στη συνέχεια, ανέφερε ότι είναι σεβαστές όλες οι αποφάσεις των ελληνικών και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων αναφορικά με τις προσφυγές ΜΚΟ: «Είναι σεβαστές όλες οι αποφάσεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Ωστόσο, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει την πολιτική της. Η τροπολογία για την αναστολή του ασύλου έβαλε στη ζυγαριά το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να μη βλέπουν ανεξέλεγκτες ροές στα σύνορα. Ήταν μια απόφαση απολύτως τεκμηριωμένη, χρονικά περιορισμένη, και με ξεκάθαρο μήνυμα: η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανοιχτών συνόρων· ούτε χώρα που θα τους αποδεχόμαστε με λουλούδια. Δεν θα αποδεχθούμε να έρχονται καραβιές και η κυβέρνηση να μην αντιδρά».

Επιπλέον, για περιστατικά προκλητικής συμπεριφοράς αιτούντων άσυλο, ανέφερε: «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έρχονται ως κατατρεγμένοι, αλλά με νοοτροπία κακομαθημένων, χωρίς σεβασμό στη χώρα που τους φιλοξενεί. Δεν υπάρχουν μόνο κατατρεγμένοι· υπάρχουν και κακομαθημένοι. Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε προκλητικές ενέργειες, όπως αυτή στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η ελληνική πολιτεία δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιες συμπεριφορές. Όποιος αιτείται άσυλο, οφείλει να σέβεται τη χώρα. Αν δεν τη σέβεται, η διαδικασία σταματά και ενεργοποιείται απέλαση».

Καταλήγοντας, για την ένταξη όσων λαμβάνουν άσυλο, ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι τερματίζεται η επιδοματική πολιτική. Αντί για επιδόματα, θα προσφέρονται ευκαιρίες στους δικαιούχους ασύλου να αποκτήσουν δεξιότητες, να μάθουν τη γλώσσα, να εργαστούν και να ενταχθούν παραγωγικά στην κοινωνία. Η ένταξη δεν μπορεί να ταυτίζεται με μόνιμη εξάρτηση από το κράτος. Στόχος είναι οι άνθρωποι αυτοί να σταθούν στα πόδια τους και να μην ζουν εις βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων.