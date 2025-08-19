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«Φωνές της Ανθρωπιάς»: Η νέα καμπάνια της ΕΕ αφιερωμένη στην ανθρωπιστική βοήθεια
Ειδήσεις
14:53 - 19 Αυγ 2025

«Φωνές της Ανθρωπιάς»: Η νέα καμπάνια της ΕΕ αφιερωμένη στην ανθρωπιστική βοήθεια

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση λανσάρει μια νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης, με τίτλο «Φωνές της Ανθρωπιάς». Μέσα από αυτή προβάλλει τον καταλυτικό της ρόλο στη χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως και αναδεικνύει τις βασικές αρχές που διέπουν την ανταπόκρισή της σε κρίσεις: την ανθρωπιά, την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία.

Καθώς οι ανθρωπιστικές ανάγκες παγκοσμίως αυξάνονται διαρκώς, με περισσότερους από 300 εκατομμύρια ανθρώπους να χρήζουν επείγουσας βοήθειας το 2025, η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της. Παρέχει βοήθεια πάντα με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες κάθε κρίσης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Η καμπάνια έχει σχεδιαστεί με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης, της υπερηφάνειας και της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, με έμφαση στις ηλικίες 20–40 ετών, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ανθρώπινο παράγοντα και τις αξίες πίσω από το ανθρωπιστικό έργο της ΕΕ.

«Με αυτή την καμπάνια, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ. Δεν πρόκειται για αφηρημένες αξίες. Αντιθέτως, αποτελούν θεμέλιους λίθους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ενδυνάμωση κάθε δράσης και τη διασφάλιση ότι η βοήθεια φτάνει σε αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη», δήλωσε ο Ζαχαρίας Γιακουμής, Επικεφαλής Επικοινωνιών στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ε.Ε.

Η καμπάνια «Φωνές της Ανθρωπιάς» αναδεικνύει εμπειρίες ανθρώπων που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και παρουσιάζει ιστορίες από το πεδίο, μέσα από ντοκιμαντέρ, αφηγήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίες με influencers. Το μήνυμα είναι σαφές: κάθε ανθρωπιστική δράση διέπεται από τη δέσμευση για σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ακόμα και στις πιο δύσκολες κρίσεις παγκοσμίως.

Η αφήγηση της καμπάνιας μάς μεταφέρει στην καθημερινότητα τριών εργαζομένων που συμμετέχουν στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστηρίζονται από την ΕΕ: στη Γάζα, στην Ουκρανία και σε έναν οικισμό Σουδανών προσφύγων στην Ουγκάντα. Μέσα από τις δικές τους ιστορίες, αποκαλύπτεται μια ανθρώπινη ματιά στο έργο που επιτελείται σε περιβάλλοντα γεμάτα προκλήσεις και κινδύνους.

Η καμπάνια, η οποία θα διαρκέσει από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2025, υλοποιείται σε δέκα κράτη μέλη της ΕΕ: Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία.

Η έναρξη της καμπάνιας συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Βοήθειας (19 Αυγούστου) – μια συμβολική στιγμή για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον παγκόσμιο ανθρωπιστικό ρόλο της ΕΕ και για την αναγνώριση της αφοσίωσης των ανθρωπιστικών εργαζομένων παγκοσμίως.

Υλικό για τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων οπτικού υλικού, infographics και εγκεκριμένων δηλώσεων, διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια «Φωνές της Ανθρωπιάς»: https://europa.eu/!Mjpctj

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