Αυξημένη πίεση στην Ελλάδα λόγω Μεταναστευτικού - 8.000 δευτερογενείς ροές προς Γερμανία την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου

Η αυστηροποίηση της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής ξανά στον γερμανικό Τύπο. Παρά τη σκληρή γραμμή, «χιλιάδες συνεχίζουν να ταξιδεύουν στη Γερμανία» γράφει η Frankfurter Rundschau.

«Η Ελλάδα αντιδρά με αυστηρά μέτρα στο μεταναστευτικό με σκληρότερη πολιτική και ποινικές κυρώσεις ως αντίδραση στους αυξανόμενους αριθμούς μεταναστευτικών ροών. Στο μεταξύ πολλοί πρόσφυγες που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα συνεχίζουν το ταξίδι τους στη Γερμανία, όπου υποβάλλουν νέα αίτηση ασύλου κατά παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών. Αυτό θέτει ένα δίλημμα για τις αρχές αλλά και τους μετανάστες» αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Frankfurter Runschau, το οποίο αναμεταδίδει η DW.

«Ο αριθμός των προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μέσω της Μεσογείου έχει αυξηθεί φέτος σημαντικά. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ πάνω από 23.000 έφτασαν διά θαλάσσης μέχρι αρχές Αυγούστου. Σχεδόν οι μισοί στην Κρήτη. Αυτό αποτυπώνει και μια νέα διαδρομή διαφυγής από τη Λιβύη προς το ελληνικό τουριστικό νησί (...) Στις αρχές Ιουλίου η συντηρητική κυβέρνηση ανέστειλε τη διαδικασία ασύλου για τους πρόσφυγες που φτάνουν από τη Βόρεια Αφρική για τρεις μήνες, αύξησε τα όρια κράτησης και προέβη στην ανακοίνωση δραστικών μέτρων. Μετανάστες θα διαμένουν σε κλειστά κέντρα μέχρι την απέλασή τους. Από τον Σεπτέμβριο τίθεται σε εφαρμογή και νέος νόμος που ποινικοποιεί την είσοδο παράτυπων μεταναστών.

Η παράνομη είσοδος θα τιμωρείται με τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο έως και 5.000 ευρώ, εκτός αν υπάρχει οικειοθελής αποχώρηση εντός 14 ημερών. Όποιος διαμένει παράνομα στη χώρα απειλείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και πρόστιμο 10.000 ευρώ. Ο νόμος είναι σαφής: «φυλακή ή επιστροφή».

Ταξίδι στη τη Γερμανία: 8.000 υποθέσεις σε 5 μήνες

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, «παρόλο που προς το παρόν στην Ελλάδα παραμένουν πολλοί πρόσφυγες, είναι επίσης πολλοί εκείνοι που ταξιδεύουν στη Γερμανία και υποβάλλουν ξανά αίτηση ασύλου. Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου του 2025, περίπου 8.000 άτομα το έκαναν, σύμφωνα με τον όμιλο ΜΜΕ Funke, που επικαλείται στοιχεία του γερμανικού υπ. Εσωτερικών.

Βάσει Συμφωνίας Σένγκεν μπορούν να διαμένουν σε άλλο κράτος της ΕΕ για 90 μέρες εντός 6 μηνών, όμως χωρίς νέα υποβολή αιτήματος ασύλου. Το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών τόνισε ότι οι αιτούντες άσυλο πρέπει να διεκδικήσουν την προστασία που τους παρέχεται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Συμφωνία του Δουβλίνου, πρέπει να διεκδικήσουν προστασία στη χώρα πρώτης υποδοχής».

Το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας συνοψίζει επίσης στοιχεία που σχετίζονται με τη δευτερογενή μετανάστευση από την Ελλάδα στη Γερμανία: «Από το 2020 σχεδόν 100.000 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στην Ελλάδα έχουν ζητήσει εκ νέου άσυλο στη Γερμανία. Οι επιστροφές στην Ελλάδα για μεγάλο διάστημα είχαν παγώσει εξαιτίας της αμφιλεγόμενης κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τον περασμένο Απρίλιο το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο στη Λειψία αποφάσισε ότι άγαμοι, υγιείς και ικανοί για εργασία μετανάστες μπορούν να απελαθούν στην Ελλάδα, παρά τις ελλείψεις της χώρας στο σύστημα υποδοχής».