Γαλλία: «Θύελλα» αντιδράσεων για το μνημόνιο κατανόησης Μπαρντελά - Φάρατζ για το μεταναστευτικό 

Υποψήφιοι για την προεδρία της Γαλλίας, από την άκρα αριστερά έως την άκρα δεξιά, κατακεραυνώνουν το μνημόνιο κατανόησης για την ανάσχεση της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της Μάγχης, το οποίο υπέγραψε την Παρασκευή (4/9) ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, με τον Νάιτζελ Φάρατζ του Reform UK.

Όπως μεταδίδει το POLITICO, οι επικριτές της συμφωνίας, η οποία αναφέρει ότι η Γαλλία «θα δέχεται κατά κανόνα» τους μετανάστες που αναχαιτίζονται στη Μάγχη και επιστρέφονται στις γαλλικές ακτές, κατηγόρησαν τον ακροδεξιό ευρωβουλευτή ότι επιχειρεί να εκχωρήσει τη γαλλική κυριαρχία σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής. Το σύμφωνο θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον το Reform UK και ο Εθνικός Συναγερμός αναλάβουν την εξουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά, ο Ξαβιέ Μπερτράν, συντηρητικός πρόεδρος της περιφέρειας Ο-ντε-Φρανς, η οποία περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο γνωστά σημεία αναχώρησης των λεγόμενων «μικρών σκαφών» που επιχειρούν να φτάσουν από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγόρησε τον Μπαρντελά ότι «υποκλίνεται» στον Φάρατζ και ότι θέλει να μετατρέψει τη Γαλλία σε «υπεργολάβο» του Ηνωμένου Βασιλείου για την επιτήρηση των συνόρων.

Την ίδια ώρα, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο κορυφαίος υποψήφιος της αριστεράς για τις εκλογές του επόμενου έτους, δήλωσε επίσης ότι ο Μπαρντελά θα μετατρέψει τη Γαλλία σε «θυρωρό» του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Αυτό δεν ήταν η Γαλλία που μιλούσε, ήταν ένας φασίστας χωρίς κύρος και χωρίς καμία υπόσταση», πρόσθεσε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης το Σάββατο.

Από την πλευρά του, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, επικεφαλής του κόμματος «Αναγέννηση» του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο Μπαρντελά «είτε δεν καταλαβαίνει αγγλικά είτε είναι σοκαριστικά αδύναμος όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τα γαλλικά συμφέροντα».

Ο Εντουάρ Φιλίπ, ο κορυφαίος υποψήφιος της κεντροδεξιάς στην εκλογική κούρσα, χλεύασε επίσης τη συμφωνία Μπαρντελά-Φάρατζ.

«Αυτό δεν το περιμέναμε», έγραψε στο X.

Ακόμη και οι ακροδεξιοί αντίπαλοι του Εθνικού Συναγερμού επέκριναν τη συμφωνία.

«Ο Ζορντάν Μπαρντελά συμφωνεί να δεχτεί στο έδαφός μας αλλοδαπούς τους οποίους η Μεγάλη Βρετανία δεν θέλει», δήλωσε ο Ερίκ Ζεμούρ, επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reconquête.

«Το να έχεις συμμάχους δεν μπορεί ΠΟΤΕ να γίνεται με οποιοδήποτε τίμημα — και ιδίως όχι εις βάρος της ακεραιότητας των συνόρων μας και του λαού μας».

Αξιοσημείωτη ήταν η σιωπή της Μαρίν Λεπέν, η οποία διεκδικεί επίσης το χρίσμα για την προεδρία με τον Εθνικό Συναγερμό. Το ακροδεξιό δίδυμο δυσκολεύεται να βρει τον πολιτικό του βηματισμό από τότε που δικαστήριο, τον Ιούλιο, μείωσε την ποινή της Λεπέν για υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ, επιτρέποντάς της να είναι υποψήφια. Ο Μπαρντελά θεωρούνταν προηγουμένως ο επικρατέστερος υποψήφιος του κόμματος για τις εκλογές του επόμενου έτους.

Τον περασμένο μήνα, ο Φάρατζ ανακοίνωσε ότι, εφόσον εκλεγεί, θα ξεκινήσει τη «μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στη Μάγχη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», με στόχο την αναχαίτιση των μικρών σκαφών και την επιστροφή των μεταναστών στις γαλλικές ακτές.

Ωστόσο, πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στη Λεπέν, μιλώντας στο POLITICO υπό τον όρο της ανωνυμίας, εξέφρασε αμφιβολίες για το σχέδιο.

«Γιατί [να τους στείλουν πίσω] στη Γαλλία, εφόσον δεν είναι Γάλλοι;» διερωτήθηκε η ίδια πηγή.