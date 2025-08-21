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Ανδρουλάκης: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στη διαχείριση της πυρκαγιάς της Αχαΐας
Πολιτική
16:37 - 21 Αυγ 2025

Ανδρουλάκης: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στη διαχείριση της πυρκαγιάς της Αχαΐας

Reporter.gr Newsroom
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Τις πληγείσες από την πρόσφατη πυρκαγιά περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρώτος σταθμός ήταν το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, που υπέστη ζημιές.

Ακολούθως ο κ. Ανδρουλάκης συνομίλησε με τους άνδρες και τις γυναίκες του 1ου πυροσβεστικού σταθμού Πάτρας και εξέφρασε την υποστήριξή του στο αίτημα τους για πλήρη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Για τους εποχικούς πυροσβέστες, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ με τις τροπολογίες του είχε πρωτοστατήσει προκειμένου να επιλυθεί δίκαια το εργασιακό τους πρόβλημα.

Στην κοινότητα Παλαιά Περιστέρα της κοινότητας του Αγίου Στεφάνου ο κ.Ανδρουλάκης έγινε δέκτης των παραπόνων δεκάδων μικροκαλλιεργητών που μένουν εκτός των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η περιοδεία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατέληξε στο πρώην δημαρχείο Ωλενίας όπου συζήτησε με τον αγροτικό σύλλογο και τους κατοίκους.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε μεταξύ άλλων:

Η αλαζονεία και η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι εξοργιστική. Πανηγυρίζουν, ενώ πριν την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου, έχουν καεί σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα και η φωτιά μπήκε μέσα σε συνοικίες της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Πέρυσι συνέβη το ίδιο σε δήμους της Αθήνας. Γιατί άραγε πανηγυρίζουν; Που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης τα 13 Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας;

Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας.

Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει σύγχρονους μηχανισμούς, που θα μπορούν να είναι αντάξιοι των σημερινών προκλήσεων. Με επένδυση κυρίως στην πρόληψη, όπου είμαστε πολύ πίσω. Με επένδυση στην καταστολή και βέβαια με σχέδια αποκατάστασης.

Δίνουν καθημερινό αγώνα χιλιάδες πυροσβέστες σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη το δίκαιο αίτημά τους για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Πρέπει να λύσουμε το θέμα των εποχικών πυροσβεστών. Είναι άνθρωποι που έχουν πια εμπειρία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να στηρίξει την τροπολογία μας, για να μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε και τον χειμώνα και το καλοκαίρι.

Χρειάζεται μια άλλη κουλτούρα, γιατί σε άλλη περίπτωση κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, θα κλαίμε πάνω από τα καμένα. Δεν αξίζει αυτή η επώδυνη πραγματικότητα στον ελληνικό λαό. Δεν αξίζει κάθε χρόνο να καταστρέφεται το βιός αγροτών, κτηνοτρόφων και πολιτών.

Μπορούμε καλύτερα και μπορούμε με πολιτική αλλαγή απέναντι σε αυτή την αλαζονική και αναποτελεσματική κυβέρνηση.

Τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συνόδευαν ο Βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης, ο Βουλευτής Αργολίδας και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Κλιματικής Κρίσης Ανδρέας Πουλάς, ο Γραμματέας του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Πετρόπουλος, ο Γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος Παναγιώτης Δημόπουλος, ο Γραμματέας του Τομέα Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Χάλαρης και τοπικά στελέχη.

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