ΗΠΑ – Ινδία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις παρά τις εμπορικές πιέσεις Τραμπ

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας συνεχίζονται, παρά τις εντάσεις που έχουν προκαλέσει οι εμπορικές πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, η απόφαση του Λευκού Οίκου να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές από τη Νότια Ασία και οι απειλές για επιπλέον κυρώσεις, λόγω της προμήθειας ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί, έχουν επιβαρύνει σημαντικά το διμερές κλίμα.

Μιλώντας σε δημόσια εκδήλωση στην ινδική πρωτεύουσα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη, παρά τα εμπόδια που έχουν προκύψει. Όπως ανέφερε, οι σχέσεις των δύο χωρών «δεν έχουν διαρραγεί», ενώ δήλωσε αισιόδοξος για την εξεύρεση λύσης.

Οι συνομιλίες των δύο πλευρών είχαν φτάσει σε τέλμα τις τελευταίες εβδομάδες, με τον Τραμπ να απειλεί με διπλασιασμό των δασμών στις ινδικές εξαγωγές, φτάνοντας το 50% – ποσοστό σαφώς υψηλότερο από εκείνο που ισχύει για άλλες περιφερειακές οικονομίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι ΗΠΑ ανέβαλαν επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί που είχε προγραμματιστεί για τα τέλη του μήνα, λόγω του αδιεξόδου.

Ο Τζαϊσανκάρ υπερασπίστηκε την απόφαση της Ινδίας να συνεχίσει τις εισαγωγές φθηνού ρωσικού πετρελαίου, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε σχετική διαβούλευση με την αμερικανική πλευρά από την έναρξη της θητείας Τραμπ και μετά. Παράλληλα, σχολίασε ότι η χρήση δασμών ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής «δεν έχει προηγούμενο», επισημαίνοντας πως «δεν έχουμε ξαναδεί Αμερικανό Πρόεδρο να χειρίζεται τόσο ανοιχτά διεθνή ζητήματα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, Πιγιούς Γκογιάλ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες «με ανοιχτό πνεύμα και θετική διάθεση», υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του έτους η Ινδία πρόκειται να φιλοξενήσει διεθνή σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή του Τραμπ, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την ομαλοποίηση των σχέσεων σε διπλωματικό και εμπορικό επίπεδο.