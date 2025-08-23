Λαγκάρντ: Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας άντεξε το σοκ του πληθωρισμού και των επιτοκίων

Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας στάθηκε απροσδόκητα ανθεκτική απέναντι στο ισχυρό πληθωριστικό κύμα και τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία υπογράμμισε ότι η απασχόληση αυξήθηκε σχεδόν όσο και η οικονομία, με ελάχιστο κόστος για την αγορά εργασίας.

Πιο αναλυτικά, η επικεφαλής της ΕΚΤ σημείωσε – από το Τζάκσον Χολ όπου βρέθηκε για ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζα των ΗΠΑ – ότι η απασχόληση στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 4,1% από το τέλος του 2021 έως τα μέσα του 2025, σε ρυθμούς αντίστοιχους με την οικονομική ανάπτυξη και σχεδόν διπλάσιους από ό,τι αναμενόταν. Η αύξηση αυτή αποδίδεται, κατά την Λαγκάρντ, σε έναν συνδυασμό ευνοϊκών διεθνών συνθηκών και ισχυρών εσωτερικών παραγόντων.

«Ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε αισθητά, με μικρό κόστος για την απασχόληση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κατανόηση των αιτίων αυτής της ανθεκτικότητας είναι κρίσιμη για την προετοιμασία απέναντι σε μελλοντικά σοκ.

Η ΕΚΤ, όπως και οι άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες, αναγκάστηκε τα τελευταία χρόνια να προχωρήσει σε ταχείες αυξήσεις επιτοκίων, αλλά τώρα κινείται προς πιο χαλαρή πολιτική καθώς ο πληθωρισμός πλησιάζει τον στόχο του 2%, τον οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει το 2027. Οι αξιωματούχοι άφησαν αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 2% τον Ιούλιο και αναμένεται να πράξουν το ίδιο και τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, η ισχυρή απασχόληση στηρίχθηκε στη μείωση των τιμών ενέργειας, στην παγκόσμια ανάκαμψη της προσφοράς, καθώς και σε δημοσιονομικά μέτρα που ενίσχυσαν τη σταθερότητα. Επιπλέον, η καθυστερημένη αύξηση των μισθών βοήθησε στη συγκράτηση του κόστους, ενώ η μείωση των ωρών εργασίας και η ενίσχυση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό έπαιξαν επίσης ρόλο.

Παρόλα αυτά, προειδοποίησε πως οι θετικές τάσεις μπορεί να μην συνεχιστούν. Η γήρανση του πληθυσμού ίσως επιβαρύνει την παραγωγικότητα, ενώ τεχνολογικές εξελίξεις όπως η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να επιδράσουν αντίρροπα.

«Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας τα κατάφερε καλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε», κατέληξε η Λαγκάρντ, «αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό το σπάνιο μείγμα συνθηκών θα επαναληφθεί».