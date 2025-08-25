Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 200% στην Κίνα αν δεν επανεκκινήσει τις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα την Κίνα ότι θα επιβάλει δασμούς της τάξης του 200% σε κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον το Πεκίνο δεν προχωρήσει στην επανεκκίνηση των εξαγωγών μαγνητών σπάνιων γαιών προς τη χώρα του.

«Πρέπει να μας παρέχουν μαγνήτες. Αν δεν το κάνουν, τότε θα τους επιβάλουμε δασμούς περίπου 200%. Όμως πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε ως εκεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Λευκό Οίκο, έχοντας στο πλευρό του τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζάε-μιουνγκ.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σπάνιων γαιών παγκοσμίως — υλικών κρίσιμης σημασίας για την παραγωγή μαγνητών που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την ηλεκτρονική, αλλά και σε στρατιωτικά συστήματα.

Ωστόσο, από τον Απρίλιο, το Πεκίνο θέσπισε υποχρεωτική άδεια εξαγωγής για τα εν λόγω στρατηγικά υλικά, απόφαση που ερμηνεύτηκε από την Ουάσιγκτον ως αντίποινα στους αμερικανικούς δασμούς. Την περίοδο εκείνη, οι δύο χώρες είχαν εμπλακεί σε μια ανοιχτή εμπορική σύγκρουση, επιβάλλοντας εκατέρωθεν αυξήσεις δασμών που έφτασαν έως και το 125% ή 145%.

Έκτοτε, ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη οδήγησαν σε αποκλιμάκωση, με την κινεζική κυβέρνηση να δεσμεύεται για επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης εξαγωγικών αδειών σε συγκεκριμένες αμερικανικές εταιρείες.

«Πιστεύω ότι έχουμε μια εξαιρετική σχέση με την Κίνα. Μιλώ τακτικά με τον Πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ), και πιθανόν να επισκεφθούμε την Κίνα κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Παρότι παραδέχθηκε ότι το Πεκίνο διαθέτει «άσους στο μανίκι του», ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε: «Έχουμε κι εμείς απίστευτα ισχυρά χαρτιά. Όμως δεν θέλω να τα χρησιμοποιήσω, γιατί αν το κάνω, θα καταστρέψω την Κίνα».