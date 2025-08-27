Νέες σκιές αμερικανικής παρέμβασης στη Γροιλανδία – Η απάντηση της Κοπεγχάγης

Η Δανία ζήτησε την Τετάρτη (27/8) εξηγήσεις από τον Αμερικανό επιτετραμμένο στη χώρα, μετά από δημοσίευμα του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα που ανέφερε ότι τουλάχιστον τρία άτομα με δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ διεξάγουν μυστικές επιχειρήσεις επιρροής στη Γροιλανδία με σκοπό να αποδυναμώσουν τις σχέσεις της με την Κοπεγχάγη.

Η Γροιλανδία, αυτόνομη σε μεγάλο βαθμό δανική επικράτεια, έχει αποτελέσει στο παρελθόν στόχο εδαφικών βλέψεων του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος είχε επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τη χρειάζονται για λόγους ασφαλείας.

Η Δανία, σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, και η Γροιλανδία έχουν δηλώσει ότι το νησί δεν πωλείται και έχουν καταδικάσει αναφορές ότι η Ουάσιγκτον συλλέγει πληροφορίες εκεί.

Όπως αναμεταδίδουν διεθνή μέσα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός DR επικαλέστηκε κυβερνητικές και υπηρεσιακές πηγές, τις οποίες δεν κατονόμασε, καθώς και ανώνυμες πηγές από τη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, βασισμένο σε συνολικά οκτώ πηγές, στόχος είναι να αποδυναμωθούν οι σχέσεις με τη Δανία από το εσωτερικό της γροιλανδικής κοινωνίας.

Ο DR ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να αποσαφηνιστεί εάν οι Αμερικανοί αυτοί δρούσαν με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν εντολών κάποιου άλλου.

«Γνωρίζουμε ότι ξένοι παράγοντες συνεχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία και τη θέση της στο Βασίλειο της Δανίας», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, σε ανακοίνωση που εστάλη με email από το υπουργείο του. «Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη αν βιώσουμε απόπειρες εξωτερικής παρέμβασης στο μέλλον για το μέλλον του Βασιλείου».

«Κάθε απόπειρα ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις του Βασιλείου θα είναι βεβαίως απαράδεκτη», πρόσθεσε ο Ράσμουσεν. «Υπό αυτό το πρίσμα, ζήτησα από το Υπουργείο Εξωτερικών να καλέσει τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ για συνάντηση στο Υπουργείο».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πρεσβευτή στη Δανία αυτή την περίοδο. Ο Μαρκ Στρόου είναι ο επιτετραμμένος και ο ανώτερος διπλωμάτης στη χώρα.

Ο Ράσμουσεν τόνισε επίσης ότι η συνεργασία ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Δανίας και της Γροιλανδίας «είναι στενή και βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη».

Η απειλή Τραμπ δεν έχει λήξει

Τον περασμένο μήνα, ο Ράσμουσεν είχε προειδοποιήσει ότι η επεκτατική απειλή του Τραμπ για τη Γροιλανδία «δεν έχει λήξει ακόμα», καθώς η Δανία αναλάμβανε την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Νωρίτερα φέτος, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προκαλέσει σοκ στην Ευρώπη, όταν δεν απέκλεισε δημόσια το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη ή οικονομικό εξαναγκασμό για να καταλάβει τη Γροιλανδία.

«Δεν θεωρούμε στρατιωτική προσάρτηση ως κάτι πιθανό να συμβεί. Καθόλου. Ωστόσο, δεν πιστεύουμε ότι η υπόθεση έχει κλείσει», είχε δηλώσει τον Ιούλιο ο Ράσμουσεν σε δημοσιογράφους.

Η πρόταση του Τραμπ δεν κατάφερε μέχρι στιγμής να πείσει τους 56.000 πολίτες της Γροιλανδίας: η μεγάλη πλειοψηφία τους αντιτίθεται στην ένταξη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Οι πρόσφατες εκλογές έφεραν στο προσκήνιο έναν τετρακομματικό συνασπισμό υπέρ της αυτοδιάθεσης.

Την ίδια στιγμή, η Δανία παρουσιάζει νέο σχέδιο ύψους 14,6 δισ. κορωνών (1,95 δισ. ευρώ) για την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της στην Αρκτική και τη βόρεια Ατλαντική.