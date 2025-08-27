Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (28/8) σε τέσσερις Περιφέρειες - Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε ότι, για αύριο Πέμπτη 28 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης),

η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

το κάπνισμα, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.α.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά, παρακαλείστε να ειδοποιήσετε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199.