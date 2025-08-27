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Το Ισραήλ απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης του ΟΗΕ για τον λιμό στη Γάζα
Ειδήσεις
22:44 - 27 Αυγ 2025

Το Ισραήλ απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης του ΟΗΕ για τον λιμό στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ ζήτησε σήμερα την άμεση απόσυρση της έκθεσης στην οποία βασίστηκε ο ΟΗΕ για να κηρύξει κατάσταση λιμού στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσε αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών, Εντεν Μπαρ Ταλ, κατηγόρησε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) ότι είναι «πολιτικοποιημένο» και ότι παραποίησε στοιχεία στην έκθεσή του που δημοσιεύθηκε στις 22 Αυγούστου. Απειλώντας, τόνισε πως αν το IPC δεν αποσύρει το κείμενο, το Ισραήλ θα ενημερώσει τους δωρητές για τις ελλείψεις αυτές και θα ζητήσει να σταματήσουν τη χρηματοδότηση ενός «χειραγωγημένου ινστιτούτου, εργαλείου μιας διεφθαρμένης τρομοκρατικής οργάνωσης».

Το IPC, που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και εδρεύει στη Ρώμη, κήρυξε στις 22 Αυγούστου κατάσταση λιμού σε περίπου 500.000 ανθρώπους στην περιοχή της Γάζας, καλύπτοντας σχεδόν το ένα τρίτο του παλαιστινιακού εδάφους. Προέβλεψε ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί και θα επεκταθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου σε άλλα τμήματα της Λωρίδας.

Ο επικεφαλής του ανθρωπιστικού συντονισμού του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, είχε κατηγορήσει το Ισραήλ για «συστηματική παρεμπόδιση» που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, χαρακτηρίζοντας τον λιμό ως μια τραγική συνέπεια.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τα συμπεράσματα ως «χονδροειδή ψεύδη», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του δεν ακολουθεί πολιτική λιμοκτονίας και επικαλούμενος τα στοιχεία για τη βοήθεια που επιτράπηκε να εισέλθει στη Γάζα.

Η υπηρεσία Cogat του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας κατήγγειλε επίσης την έκθεση ως «ψευδή και μεροληπτική», επισημαίνοντας ότι μόνο χθες εισήλθαν στη Γάζα σχεδόν 280 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γάζα συχνά αμφισβητούν την εγκυρότητα των ισραηλινών δηλώσεων, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές δεν τους επιτρέπουν να λειτουργούν αποτελεσματικά ώστε να αντιμετωπίσουν την ανθρωπιστική κρίση.

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