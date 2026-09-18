ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΗΕ: «Εύλογες ενδείξεις» για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ σε δύο επιθέσεις στο Ιράν
Ειδήσεις
11:20 - 18 Σεπ 2026

ΟΗΕ: «Εύλογες ενδείξεις» για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ σε δύο επιθέσεις στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εύλογες ενδείξεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να διέπραξαν εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια δύο επιθέσεων εναντίον του Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο διαπιστώνει ανεξάρτητη διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, στο πόρισμά της, η αποστολή εξετάζει δύο αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, με στόχο ένα δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ και ένα αθλητικό συγκρότημα στη Λαμέρντ, στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με το BBC, από τις δύο επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 177 άμαχοι.

Το πλήγμα στο σχολείο της Μινάμπ

Η επίθεση στο δημοτικό σχολείο Σατζαρέχ Ταγιέμπεχ, στη Μινάμπ της επαρχίας Χορμοζγκάν, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 156 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το σχολικό κτίριο ήταν σαφώς αναγνωρίσιμο ως πολιτική υποδομή. Οι αμερικανικές δυνάμεις φέρεται να βασίστηκαν σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στο συγκεκριμένο σημείο βρισκόταν υψηλόβαθμος Ιρανός στρατιωτικός διοικητής. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πληροφορίες αυτές δεν επαληθεύτηκαν επαρκώς πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος.

Η διερευνητική αποστολή εκτιμά ότι η μη επικαιροποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών και η ανεπαρκής επιβεβαίωση ότι το κτίριο αποτελούσε νόμιμο στρατιωτικό στόχο υπερέβαιναν τα όρια της απλής αμέλειας.

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι αμερικανικές δυνάμεις γνώριζαν ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να πληγεί πολιτικός στόχος, ωστόσο προχώρησαν στην επίθεση με τρόπο που χαρακτηρίζεται απερίσκεπτος.

Το πλήγμα χαρακτηρίζεται αδιάκριτη επίθεση, η οποία προκάλεσε τον θάνατο αμάχων και την καταστροφή πολιτικών υποδομών. Ως εκ τούτου, η αποστολή εκτιμά ότι υπάρχουν εύλογες ενδείξεις πως η επίθεση ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Η επίθεση στη Λαμέρντ

Το δεύτερο περιστατικό που εξετάζει η έκθεση αφορά αμερικανικό πλήγμα σε αθλητικό συγκρότημα και κατοικημένη περιοχή στη Λαμέρντ.

Με βάση τα ευρήματα της διερευνητικής αποστολής, χρησιμοποιήθηκε όπλο που διασκόρπισε μεταλλικά θραύσματα βολφραμίου, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επίσης εύλογες ενδείξεις πως και η συγκεκριμένη επίθεση ήταν αδιάκριτη και παραβίασε τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Χωρίς δημοσιοποιημένα συμπεράσματα η έρευνα του Πενταγώνου

Το Πεντάγωνο έχει πραγματοποιήσει τη δική του έρευνα για την επίθεση στο σχολείο, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει μέχρι σήμερα στη δημοσιότητα τα συμπεράσματά της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι κανείς δεν είχε στοχοποιήσει σκόπιμα σχολείο στο Ιράν. Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ διεξάγονται σε συμμόρφωση με το δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων.

Στο στόχαστρο της έκθεσης και οι ιρανικές αρχές

Η έκθεση δεν περιορίζεται στις αμερικανικές επιχειρήσεις, αλλά καταγράφει επίσης καταγγελίες σε βάρος των ιρανικών αρχών για πιθανή διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο της καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Μεταξύ των παραβιάσεων που καταγράφονται περιλαμβάνονται παράνομες δολοφονίες, βασανιστήρια και αυθαίρετες συλλήψεις. Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες περί συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης διερευνητικής αποστολής αναμένεται να παρουσιαστούν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στη Γενεύη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το σχέδιο της Huawei να γίνει η «Nvidia της Κίνας»
Επιχειρήσεις

Το σχέδιο της Huawei να γίνει η «Nvidia της Κίνας»

Τραμπ: «Σημαντική πρόοδος» στη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία
Ειδήσεις

Τραμπ: «Σημαντική πρόοδος» στη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία

Ποιους θα δει ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ – Από τη Silicon Valley σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές
Πολιτική

Ποιους θα δει ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ – Από τη Silicon Valley σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές

Ο βασιλιάς Κάρολος σε ρόλο διαμεσολαβητή για να μην ξεφύγει η Τεχνητή Νοημοσύνη
Ειδήσεις

Ο βασιλιάς Κάρολος σε ρόλο διαμεσολαβητή για να μην ξεφύγει η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/09/2026 - 11:37

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:34

Μετρό Συντάγματος: Νέος χάρτης με γραφή Braille για άτομα με οπτική αναπηρία – Πώς λειτουργεί

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:32

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €3,3 δισ. στην Ουκρανία για την ενίσχυση της άμυνας

Πολιτική
18/09/2026 - 11:31

Μητσοτάκης: Πετά το μπαλάκι του ΕΦΚ στην Ευρώπη - «Θα θέσω το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:20

ΟΗΕ: «Εύλογες ενδείξεις» για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ σε δύο επιθέσεις στο Ιράν

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:16

Στο «μικροσκόπιο» 287 ιδιωτικές μονάδες υγείας – Πρόστιμα, ανακλήσεις αδειών και εισαγγελικές έρευνες

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:11

13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Εκδηλώσεις μνήμης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Επιχειρήσεις
18/09/2026 - 11:06

ΕΣΠ: «Ενεργειακή ασπίδα» για τη μικρή επιχείρηση – Πέντε προτάσεις για τη μείωση του κόστους

Χρηματιστήρια
18/09/2026 - 10:54

Πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη - «Ράλι» στην Ασία μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας

Ειδήσεις
18/09/2026 - 10:52

ΕΛΑΣ: Σπείρα κλωνοποιούσε φωνές συγγενών με ΑΙ – Λεία πάνω από €1 εκατ.

Magazino
18/09/2026 - 10:47

Ολλανδία: Χειρόγραφο της «Οδύσσειας» 1.700 ετών βρέθηκε ανάμεσα σε σελίδες βιβλίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/09/2026 - 10:40

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογο Εργαζομένων Alpha Bank – Πρόεδρος ο Τάσος Γκιάτης

Πολιτική
18/09/2026 - 10:31

O Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Αυλωνίτη στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
18/09/2026 - 10:31

«Γλύκανε» ο Λυμπερόπουλος μετά την αντικατάσταση του Κυρανάκη και τις αυξήσεις στο κόμιστρο

Οικονομία
18/09/2026 - 10:25

Στα 2,20 ευρώ η μέση τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης

Σχόλια Αγοράς
18/09/2026 - 10:25

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η ώρα του μεγάλου rebalancing και η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές

Ειδήσεις
18/09/2026 - 10:18

ifo: Οι αμυντικές δαπάνες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επένδυση στην ειρήνη

Υγεία
18/09/2026 - 10:09

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση άρση αποκλεισμών από τον «Προσωπικό Βοηθό»

Επιχειρήσεις
18/09/2026 - 10:04

Η altoValue και η SMERemediumCap ενώνουν δυνάμεις για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αναλύσεις
18/09/2026 - 10:03

ΧΑ: Οι συναλλαγές αναμένεται να καταγράψουν υψηλά επίπεδα - Αβέβαιο το πρόσημο του ΓΔ

Πολιτική
18/09/2026 - 10:02

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται μια ενιαία και ισχυρή τραπεζική αγορά – Δεν έχουμε πολυτέλεια άλλης καθυστέρησης

Ειδήσεις
18/09/2026 - 09:50

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια, αισθητός και σε περιοχές της Αττικής

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/09/2026 - 09:30

ΔΕΗ – Amazon: Από τον λιγνίτη στην τεχνητή νοημοσύνη – Ο στόχος για τη μεγάλη αλλαγή στη Δυτική Μακεδονία

Τεχνολογία
18/09/2026 - 09:05

Ο Claude «ηγείται» πλέον στο 26% των εργασιών έρευνας και ανάπτυξης νέων μοντέλων της Anthropic

Περιβάλλον
18/09/2026 - 08:57

Οι δύο πόλοι λιώνουν: 11,3 τρισ. τόνοι πάγου χάθηκαν σε μισό αιώνα

Ειδήσεις
18/09/2026 - 08:53

Καναδάς και ΕΕ πιο κοντά: Το σχέδιο για μια νέα στρατηγική συμμαχία

Ναυτιλία
18/09/2026 - 08:33

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας: Η οικονομική εικόνα του 2025 και η ρότα της υποπαραχώρησης

Επιχειρήσεις
18/09/2026 - 08:11

Το σχέδιο της Huawei να γίνει η «Nvidia της Κίνας»

Οικονομία
18/09/2026 - 08:05

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η δύσκολη εξίσωση των 1,75 ευρώ – Το κόστος για νοικοκυριά και Δημόσιο

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 23:33

Wall Street: Ράλι +1,7% στον Nasdaq – Στήριξη από ομόλογα και πετρέλαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ