ΟΗΕ: «Εύλογες ενδείξεις» για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ σε δύο επιθέσεις στο Ιράν

Εύλογες ενδείξεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να διέπραξαν εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια δύο επιθέσεων εναντίον του Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο διαπιστώνει ανεξάρτητη διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, στο πόρισμά της, η αποστολή εξετάζει δύο αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, με στόχο ένα δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ και ένα αθλητικό συγκρότημα στη Λαμέρντ, στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με το BBC, από τις δύο επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 177 άμαχοι.

Το πλήγμα στο σχολείο της Μινάμπ

Η επίθεση στο δημοτικό σχολείο Σατζαρέχ Ταγιέμπεχ, στη Μινάμπ της επαρχίας Χορμοζγκάν, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 156 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το σχολικό κτίριο ήταν σαφώς αναγνωρίσιμο ως πολιτική υποδομή. Οι αμερικανικές δυνάμεις φέρεται να βασίστηκαν σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στο συγκεκριμένο σημείο βρισκόταν υψηλόβαθμος Ιρανός στρατιωτικός διοικητής. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πληροφορίες αυτές δεν επαληθεύτηκαν επαρκώς πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος.

Η διερευνητική αποστολή εκτιμά ότι η μη επικαιροποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών και η ανεπαρκής επιβεβαίωση ότι το κτίριο αποτελούσε νόμιμο στρατιωτικό στόχο υπερέβαιναν τα όρια της απλής αμέλειας.

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι αμερικανικές δυνάμεις γνώριζαν ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να πληγεί πολιτικός στόχος, ωστόσο προχώρησαν στην επίθεση με τρόπο που χαρακτηρίζεται απερίσκεπτος.

Το πλήγμα χαρακτηρίζεται αδιάκριτη επίθεση, η οποία προκάλεσε τον θάνατο αμάχων και την καταστροφή πολιτικών υποδομών. Ως εκ τούτου, η αποστολή εκτιμά ότι υπάρχουν εύλογες ενδείξεις πως η επίθεση ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Η επίθεση στη Λαμέρντ

Το δεύτερο περιστατικό που εξετάζει η έκθεση αφορά αμερικανικό πλήγμα σε αθλητικό συγκρότημα και κατοικημένη περιοχή στη Λαμέρντ.

Με βάση τα ευρήματα της διερευνητικής αποστολής, χρησιμοποιήθηκε όπλο που διασκόρπισε μεταλλικά θραύσματα βολφραμίου, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επίσης εύλογες ενδείξεις πως και η συγκεκριμένη επίθεση ήταν αδιάκριτη και παραβίασε τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Χωρίς δημοσιοποιημένα συμπεράσματα η έρευνα του Πενταγώνου

Το Πεντάγωνο έχει πραγματοποιήσει τη δική του έρευνα για την επίθεση στο σχολείο, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει μέχρι σήμερα στη δημοσιότητα τα συμπεράσματά της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι κανείς δεν είχε στοχοποιήσει σκόπιμα σχολείο στο Ιράν. Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ διεξάγονται σε συμμόρφωση με το δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων.

Στο στόχαστρο της έκθεσης και οι ιρανικές αρχές

Η έκθεση δεν περιορίζεται στις αμερικανικές επιχειρήσεις, αλλά καταγράφει επίσης καταγγελίες σε βάρος των ιρανικών αρχών για πιθανή διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο της καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Μεταξύ των παραβιάσεων που καταγράφονται περιλαμβάνονται παράνομες δολοφονίες, βασανιστήρια και αυθαίρετες συλλήψεις. Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες περί συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης διερευνητικής αποστολής αναμένεται να παρουσιαστούν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στη Γενεύη.