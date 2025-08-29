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Politico: Στο τραπέζι της Κομισιόν η αξιοποίηση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας
Ειδήσεις
09:08 - 29 Αυγ 2025

Politico: Στο τραπέζι της Κομισιόν η αξιοποίηση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να επεξεργάζεται σχέδιο αξιοποίησης περίπου 200 δισεκατομμυρίων ευρώ από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία με σκοπό τη στήριξη της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Politico, εξετάζεται η πιθανότητα επένδυσης αυτών των κεφαλαίων σε πιο ριψοκίνδυνα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία θα μπορούσαν να αποφέρουν υψηλότερες αποδόσεις προς όφελος του Κιέβου, ενώ ταυτόχρονα θα αύξαναν την οικονομική πίεση προς τη Μόσχα.

Η πρόταση αυτή, αν και δεν συνιστά άμεση κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – κάτι που αρνούνται πολλές χώρες της ΕΕ για νομικούς και οικονομικούς λόγους – θεωρείται από ορισμένους ως πρώτο βήμα προς την ενδεχόμενη δέσμευσή τους υπέρ της Ουκρανίας, ως μορφή αποζημίωσης για τις πολεμικές καταστροφές.

«Προωθούμε τις εργασίες σχετικά με τα ρωσικά δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία για να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Πέμπτη.

Το ζήτημα θα τεθεί στο τραπέζι το Σάββατο, κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, όπου οι 27 θα συζητήσουν εναλλακτικές για τη χρήση των εσόδων από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία, όπως αποκαλύπτει έγγραφο που επικαλείται το Politico.

Η αναζήτηση λύσεων καθίσταται επείγουσα, καθώς η Ουκρανία προβλέπεται να έχει δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 8 δισ. ευρώ το 2026, ενώ οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών-μελών της ΕΕ βρίσκονται υπό πίεση, περιορίζοντας τη δυνατότητα περαιτέρω άμεσης χρηματοδότησης ή έκδοσης κοινού ευρωπαϊκού χρέους.

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