Στο στόχαστρο του Κογκρέσου η αποσταθεροποιητική πολιτική της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Η στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί αντικείμενο έντονης κριτικής σε σειρά τροπολογιών που ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA).

Οι προτάσεις, που κατατέθηκαν από τους Δημοκρατικούς βουλευτές Νταν Γκόλντμαν και Τζος Γκότχαϊμερ, ζητούν αυστηρό έλεγχο της τουρκικής πολιτικής σε ζητήματα ασφαλείας και παραβίασης κυριαρχικών δικαιωμάτων, με άξονα την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων και των συμμάχων της Ουάσινγκτον.

Ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στην προώθηση των τροπολογιών είχε η ελληνοαμερικανική ομογένεια, μέσω οργανισμών όπως το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI) και το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC).

Μεταξύ των τροπολογιών:

Αναστολή πώλησης αμερικανικών όπλων στην Τουρκία έως ότου η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαπιστώσει σαφή βήματα της Άγκυρας για την αποτροπή παραβιάσεων κυριαρχικών δικαιωμάτων συμμάχων, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.

έως ότου η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαπιστώσει σαφή βήματα της Άγκυρας για την αποτροπή παραβιάσεων κυριαρχικών δικαιωμάτων συμμάχων, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Αξιολόγηση της απειλής που συνιστά η παρατεταμένη τουρκική κατοχή της Κύπρου , με έμφαση στις επιπτώσεις για τις ΗΠΑ, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

που συνιστά η , με έμφαση στις επιπτώσεις για τις ΗΠΑ, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και την Κυπριακή Δημοκρατία. Έλεγχος των σχέσεων της Τουρκίας με τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και της παρουσίας τους στα κατεχόμενα κυπριακά εδάφη.

Ειδική τροπολογία του Νταν Γκόλντμαν ζητά από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, σε συνεργασία με άλλες αρχές, να καταρτίσει αναλυτική έκθεση εντός 180 ημερών με στοιχεία για:

Την τρομοκρατική δραστηριότητα στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου .

. Τη χρήση αμερικανικών όπλων από την Τουρκία σε ενέργειες που σχετίζονται με την κατοχή ή την υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων.

σε ενέργειες που σχετίζονται με την κατοχή ή την υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων. Την εκτίμηση απειλών κατά αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων στην Κύπρο.

κατά αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων στην Κύπρο. Τα μέτρα που έχει λάβει ή δεν έχει λάβει η Τουρκία για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων.

Αντίστοιχα, η τροπολογία του Τζος Γκότχαϊμερ προβλέπει πάγωμα κάθε μεταβίβασης αμερικανικού στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία, έως ότου διαπιστωθεί:

Τερματισμός των παραβιάσεων κυριαρχίας κρατών μελών του ΝΑΤΟ ή συμμάχων εκτός ΝΑΤΟ.

Διακοπή κάθε υποστήριξης τρομοκρατικών οργανώσεων.

Μη χρήση αμερικανικών οπλικών συστημάτων για τη διατήρηση της τουρκικής παρουσίας στην Κύπρο.

Καταγραφή περιστατικών επίθεσης σε αμερικανικό προσωπικό και αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνει η τουρκική πλευρά για την αποτροπή τους.

Η ισχύς των ρυθμίσεων αυτών παρατείνεται για πέντε έτη, εκτός εάν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία έχει τερματίσει τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις και έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της αμερικανικής νομοθεσίας.