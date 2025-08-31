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Το Σικάγο απέναντι στον Τραμπ: «Καμία συνεργασία με την Εθνοφρουρά» διαμηνύει ο δήμαρχος
Ειδήσεις
11:15 - 31 Αυγ 2025

Το Σικάγο απέναντι στον Τραμπ: «Καμία συνεργασία με την Εθνοφρουρά» διαμηνύει ο δήμαρχος

Reporter.gr Newsroom
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Σε ευθεία σύγκρουση με τον πρόεδρο Τραμπ οδηγείται το Σικάγο, με τον δήμαρχο Μπράντον Τζόνσον να ξεκαθαρίζει πως η πόλη του δεν θα συνεργαστεί με ομοσπονδιακές δυνάμεις ή την Εθνοφρουρά, σε περίπτωση που επιχειρηθεί η ανάπτυξή τους χωρίς συνεννόηση με τις τοπικές αρχές.

Ο δήμαρχος του Σικάγου, Μπράντον Τζόνσον, δήλωσε κατηγορηματικά το Σάββατο (30/8) πως η αστυνομία της πόλης δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά ή με ομοσπονδιακούς πράκτορες, αν ο πρόεδρος Τραμπ προχωρήσει στην αποστολή τους στην πόλη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, περιβαλλόμενος από άλλους αξιωματούχους, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την προετοιμασία της πόλης απέναντι σε πιθανή ομοσπονδιακή επιχείρηση – όπως εκείνες που έχουν ήδη λάβει χώρα στο Λος Άντζελες και στην Ουάσινγκτον. Ο Τζόνσον κάλεσε τον Τραμπ να «αλλάξει πορεία».

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά την ώρα που υπέγραφε το διάταγμα, εξηγώντας ότι στόχος είναι να δοθούν «ξεκάθαρες οδηγίες» στους δημοτικούς υπαλλήλους αλλά και στους κατοίκους της πόλης για «το πώς θα αντισταθούμε σε αυτήν την τυραννία».

Ο δήμαρχος, που ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, δήλωσε επίσης πως οι αστυνομικές δυνάμεις του Σικάγου δεν θα συνεργαστούν με στρατιωτικό προσωπικό σε περιπολίες ή σε δράσεις για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας ή της παράτυπης μετανάστευσης. Μάλιστα, έδωσε εντολή στους αστυνομικούς να φορούν την κανονική στολή τους και να μην καλύπτουν το πρόσωπό τους, ώστε να διακρίνονται καθαρά σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν επιχειρήσεις με ομοσπονδιακή συμμετοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει για την επέκταση των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων σε μεγάλες πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, επικαλούμενος την ανάγκη αποκατάστασης της τάξης. Ωστόσο, αξιωματούχοι από το Σικάγο σημειώνουν ότι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας, όπως οι ανθρωποκτονίες, η ένοπλη βία και οι διαρρήξεις, παρουσιάζουν πτωτική τάση.

Καθώς το Σικάγο –η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ– ετοιμάζεται για ενδεχόμενη αποστολή Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών δυνάμεων, ο δήμαρχος Τζόνσον υποστηρίζει ότι διαθέτει «αξιόπιστες πληροφορίες» πως η ανάπτυξή τους είναι ζήτημα ημερών.

Η στάση του δημάρχου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου. Η εκπρόσωπος Τύπου Αμπιγκέιλ Τζάκσον κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι εργαλειοποιούν το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας για πολιτικούς σκοπούς. «Αν οι Δημοκρατικοί ασχολούνταν πραγματικά με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στις πόλεις τους, αντί να κάνουν επικοινωνιακά παιχνίδια κατά του Προέδρου, οι κοινότητές τους θα ήταν ασφαλέστερες», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτσκερ –που θεωρείται πιθανός υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το 2028– υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν έχει τη συνταγματική αρμοδιότητα να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην πολιτεία του χωρίς την προηγούμενη έγκριση του ίδιου. Σημείωσε δε ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο παρελθόν είχε γίνει μόνο με τη συγκατάθεση και τον συντονισμό των τοπικών αρχών.

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