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ΠΟΠΕΚ: Ζητά επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης στην τιμή της αντλίας - «Καμπανάκι» για το αγροτικό πετρέλαιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:04 - 14 Σεπ 2026

ΠΟΠΕΚ: Ζητά επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης στην τιμή της αντλίας - «Καμπανάκι» για το αγροτικό πετρέλαιο

Γιώργος Αλεξάκης
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Με επιστολή της προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων ζητά το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης να δοθεί στην τιμή της αντλίας. Όπως αναφέρει, «το αίτημά είναι δίκαιο, διότι θα επωφεληθούν οι πραγματικοί καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης και όχι εκείνοι που βρίσκουν τρόπους να εκδίδεται το παραστατικό στο όνομά τους, ενώ χρησιμοποιούν άλλο καύσιμο ή μικρότερες ποσότητες από αυτές που επιδοτούνται, είτε ακόμη και τίποτα».

Παράλληλα, η ΠΟΠΕΚ θέτει και ζήτημα ασφάλειας της δημόσιας υγείας καθώς όπως τονίζει «το πολύ αυξημένο κόστος θέρμανσης έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση ξύλων και των παραγώγων αυτών με αυτονόητο αποτέλεσμα την ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι γνωστό ότι τα προϋπολογισθέντα ποσά από τη Πολιτεία για το επίδομα θέρμανσης κατά τις προηγούμενες περιόδους δεν αναλώθηκε με αποτέλεσμα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ να παραμένουν στα κρατικά ταμεία».

Αγροτικό πετρέλαιο

Την ίδια ώρα, σημειώνει ότι η επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου γίνεται σε βάρος των πρατηριούχων. Σύμφωνα με την ΠΟΠΕΚ «η κρατική επιδότηση στην αντλία του αγροτικού πετρελαίου δεν νοείται ότι θα είναι με δανειοδότηση του πρατηριούχου στο κράτος. Η επιδότηση στην αντλία για τους αγρότες μας που καλώς δίνετε, είναι κρατική επιδότηση και όχι χρηματοδότηση των πρατηριούχων ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, οι πρατηριούχοι έχουν υστέρηση κεφαλαιακής επάρκειας από τις μεγάλες αυξήσεις των καυσίμων με αποτέλεσμα να είναι ορατή η αδυναμία τους να εφοδιάσουν τα αγροτικά οχήματα».

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή της ΠΟΠΕΚ

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στο αίτημά μας σχετικά με το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης ώστε να δοθεί οριζόντια στην αντλία δεδομένου ότι, η έναρξη διάθεσής του είναι προ των πυλών σε ένα δυσμενέστατο διεθνές περιβάλλον σε ότι αφορά τις τιμές των καυσίμων, με αποτέλεσμα η ανάγκη μείωσης του κόστους εφοδιασμού στην αντλία είναι επιτακτική για τους πολίτες. Για άλλη μια φορά ζητάμε το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης να δοθεί στην τιμή της αντλίας, το οποίο τεκμαίρεται με τους παρακάτω λόγους.

Το αίτημά μας είναι δίκαιο, διότι θα επωφεληθούν οι πραγματικοί καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης και όχι εκείνοι που βρίσκουν τρόπους να εκδίδεται το παραστατικό στο όνομά τους, ενώ χρησιμοποιούν άλλο καύσιμο ή μικρότερες ποσότητες από αυτές που επιδοτούνται, είτε ακόμη και τίποτα.
Με την πρότασή μας αυτή θα πάψει να υφίσταται το ήδη παγιωμένο παραεμπόριο του επιδόματος.

Συν τοις άλλοις θα μειωθεί για τους καταναλωτές το αρχικό κόστος αγοράς, όπως επίσης θα έχει θετική επίπτωση στον πληθωρισμό, δεδομένου ότι κανένα επίδομα δεν επιδρά σε αυτόν.

Επίσης, θα ακολουθήσει λιγότερο χρηματοοικονομικό κόστος ως προς τα κεφάλαια που χρειάζονται οι έμποροι, λιγότερο κόστος επιδότησης των άτοκων δόσεων, λιγότερες προμήθειες στις συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες, που εκτιμώνται άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα γίνεται λιγότερο ελκυστικό το φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης στην ανάμειξή του με το ναυτιλιακό καύσιμο.

Είναι ευνόητο ότι κόστη τα οποία επιβαρύνουν το προϊόν αυξάνουν την τιμή του.

Με την πρότασή μας να δοθεί στην τιμή της αντλίας το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, θα επωφεληθούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν δικαιούνται επιδόματος, χαμηλώνοντας το κόστος λειτουργίας τους.

Θέτουμε υπόψη σας ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δεν προμηθεύτηκαν πετρέλαιο θέρμανσης στο τέλος της προηγούμενης σεζόν διότι οι τότε πολύ υψηλές τιμές το κατέστησαν απρόσιτο με αποτέλεσμα η νέα περίοδος διάθεσης του καυσίμου να βρίσκει χιλιάδες δεξαμενές άδειες. Σήμερα η διαφαινόμενη τιμή υπολογίζεται αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά κατά πολύ αυξημένη σε σχέση με την πανάκριβη του Απριλίου.

Το πολύ αυξημένο κόστος θέρμανσης έχει αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση ξύλων και των παραγώγων αυτών με αυτονόητο αποτέλεσμα την ατμοσφαιρική ρύπανση

Είναι γνωστό ότι τα προϋπολογισθέντα ποσά από τη Πολιτεία για το επίδομα θέρμανσης κατά τις προηγούμενες περιόδους δεν αναλώθηκε με αποτέλεσμα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ να παραμένουν στα κρατικά ταμεία .

Με την ευκαιρία σας καλούμε να δώσετε τις 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση του νέου συστήματος εισροών εκροών τα οποία έχει υποσχεθεί η Κυβέρνησή σας ως συμμετοχή της στο αχρείαστο και δυσλειτουργικό αυτό σύστημα.

Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι η κρατική επιδότηση στην αντλία του αγροτικού πετρελαίου δεν νοείται ότι θα είναι με δανειοδότηση του πρατηριούχου στο κράτος. Η επιδότηση στην αντλία για τους αγρότες μας που καλώς δίνετε, είναι κρατική επιδότηση και όχι χρηματοδότηση των πρατηριούχων ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, οι πρατηριούχοι έχουν υστέρηση κεφαλαιακής επάρκειας από τις μεγάλες αυξήσεις των καυσίμων με αποτέλεσμα να είναι ορατή η αδυναμία τους να εφοδιάσουν τα αγροτικά οχήματα».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 10:31
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