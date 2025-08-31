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Μεξικό: Μαζικές διαδηλώσεις για τις βίαιες εξαφανίσεις και την κυβερνητική αδράνεια
Ειδήσεις
13:43 - 31 Αυγ 2025

Μεξικό: Μαζικές διαδηλώσεις για τις βίαιες εξαφανίσεις και την κυβερνητική αδράνεια

Reporter.gr Newsroom
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Χιλιάδες πολίτες του Μεξικού έχουν βγει στους δρόμους πραγματοποιώντας διαδηλώσεις για τις βίαιες εξαφανίσεις, απαιτώντας από τις αρχές να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπισή τους.

Στην Πόλη του Μεξικού, τη Γκουανταλαχάρα, την Κόρδοβα και άλλες πόλεις, συγγενείς αγνοουμένων και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδήλωσαν ζητώντας δικαιοσύνη και πίεσαν την κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ να βοηθήσει στην εύρεση των εξαφανισμένων.

Περισσότερα από 130.000 άτομα έχουν δηλωθεί αγνοούμενα στο Μεξικό, με τις περισσότερες εξαφανίσεις να έχουν συμβεί από το 2007, οπότε ξεκίνησε ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» υπό τον τότε πρόεδρο Φελίπε Καλντερόν.

Πολλοί από τους εξαφανισμένους είτε στρατολογήθηκαν με τη βία από τα καρτέλ ναρκωτικών είτε δολοφονήθηκαν επειδή αρνήθηκαν να συνεργαστούν. Αν και τα καρτέλ και οι εγκληματικές ομάδες θεωρούνται οι βασικοί υπεύθυνοι, υπάρχουν κατηγορίες και κατά δυνάμεων ασφαλείας για θανάτους και εξαφανίσεις.

Από τα νότια μέχρι τα βόρεια σύνορα της χώρας, χιλιάδες ακτιβιστές και συγγενείς εξαφανισμένων συγκεντρώθηκαν κρατώντας φωτογραφίες των αγαπημένων τους, απαιτώντας από τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες.

Στην Πόλη του Μεξικού, η διαδήλωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η πορεία πραγματοποιήθηκε στον κεντρικό δρόμο της πρωτεύουσας.

Πολλές οικογένειες έχουν οργανωθεί σε ομάδες αναζήτησης, γνωστές ως «buscadores», οι οποίες διερευνούν την ύπαιθρο και τις ερήμους του βόρειου Μεξικού, ακολουθώντας πληροφορίες, συχνά προερχόμενες από τα καρτέλ, για την τοποθεσία μαζικών τάφων.

Το Μεξικό αντιμετωπίζει ένα επίπεδο εξαφανίσεων που ξεπερνά ακόμη και τις τραγικές περιόδους άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής, όπως ο εμφύλιος της Γουατεμάλας με περίπου 40.000 εξαφανίσεις και η στρατιωτική δικτατορία στην Αργεντινή με περίπου 30.000 εξαφανισμένους.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2025 - 13:22
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