Χρυσό Μουντιάλ: Ρεκόρ διανομής $871 εκατ. από τη FIFA – Φωτιά οι τιμές εισιτηρίων

Η FIFA αύξησε τα χρηματικά ποσά που μοιράζει στις εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ανεβάζοντας τη συνολική διανομή στα 871 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τη διοργάνωση την πιο επικερδή στην ιστορία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNBC, οι αυξημένες χρηματοδοτήσεις, που ανακοινώθηκαν την περασμένη Τετάρτη στην 36η συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ του Καναδά, έρχονται σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία αντιμετωπίζει επικρίσεις για τις τιμές των εισιτηρίων και τις εμπορικές της συνεργασίες.

Σύμφωνα με τη νέα δομή οικονομικής διανομής, οι ομοσπονδίες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 -το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου- θα λάβουν επιπλέον 2 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Χρηματοδότηση προετοιμασίας: 2,5 εκατομμύρια δολάρια, από 1,5 εκατομμύρια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, και

Χρηματοδότηση πρόκρισης: 10 εκατομμύρια δολάρια, από 9 εκατομμύρια το 2022

Έτσι, το ελάχιστο ποσό που θα λάβει κάθε ομάδα φτάνει τα 12,5 εκατομμύρια δολάρια με την πρόκριση, ενώ επιπλέον χρηματικά έπαθλα θα δίνονται ανάλογα με την πορεία της στο τουρνουά.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές αυτές αποσκοπούν στο να καλύψουν μέρος των εξόδων που σχετίζονται με την πρόκριση και την προετοιμασία για το τετραετές τουρνουά, όπως ταξίδια, προπονητικές εγκαταστάσεις και αμοιβές προσωπικού, ενώ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για ομάδες εκτός των παραδοσιακών ποδοσφαιρικών δυνάμεων, σύμφωνα με τον Ρικάρντο Φορτ, ιδρυτή της συμβουλευτικής εταιρείας Fort Consulting.

«Αυτή η αυξητική συνεισφορά προς τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ενισχύει τον ρόλο της FIFA στην αναδιανομή της εμπορικής επιτυχίας του τουρνουά πίσω στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό οικοσύστημα», δήλωσε ο Φορτ.

Η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ, με 48 ομάδες να παίρνουν μέρος στο τουρνουά έναντι 32 το 2022. Τέσσερις εθνικές ομάδες - Πράσινο Ακρωτήρι, Κουρασάο, Ιορδανία και Ουζμπεκιστάν - αναμένεται να κάνουν το ντεμπούτο τους στη φετινή διοργάνωση.

Η FIFA ανέφερε επίσης ότι έχουν διατεθεί περισσότερα από 16 εκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη εξόδων των αποστολών και την κατανομή εισιτηρίων στις ομάδες, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συμμετέχουσες ομάδες στα 871 εκατομμύρια δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία είχε ήδη ανακοινώσει το Δεκέμβριο αύξηση άνω του 50% στο συνολικό έπαθλο του τουρνουά.

Ειδικότερα, το Δεκέμβριο, το Συμβούλιο της FIFA ενέκρινε ένα χρηματικό έπαθλο - ρεκόρ ύψους 727 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, αυξημένο κατά 65% σε σχέση με τα 440 εκατομμύρια που είχαν διατεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

Αντιδράσεις για τις τιμές των εισιτηρίων

Παρά τις αυξημένες απολαβές για τις ομάδες, οι φίλαθλοι έχουν εκφράσει παράπονα για τις τιμές των εισιτηρίων και τις πηγές εσόδων της FIFA.

Στο πλαίσιο του νέου «δυναμικού» συστήματος τιμολόγησης, οι τιμές των εισιτηρίων μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση. Ορισμένοι φίλαθλοι έχουν αναφέρει αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το δεκαπλάσιο σε σχέση με το 2022.

Πιο αναλυτικά, σχετική έρευνα του CNBC έδειξε ότι οι τιμές κυμαίνονται από 380 δολάρια για εισιτήριο Κατηγορίας 2 σε αγώνα ομίλων μεταξύ Κουρασάο και Ακτής Ελεφαντοστού στη Φιλαδέλφεια, έως 4.105 δολάρια για εισιτήριο Κατηγορίας 1 σε αγώνα μεταξύ ΗΠΑ και Παραγουάης στο στάδιο του Λος Άντζελες.

Στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης της FIFA, ορισμένες τιμές έχουν φτάσει σε ακραία επίπεδα, με ένα εισιτήριο για τον τελικό να έχει καταχωρηθεί στα 11,5 εκατομμύρια δολάρια. Να σημειωθεί εδώ ότι αν και η FIFA δεν ελέγχει τις τιμές μεταπώλησης, εισπράττει προμήθεια 15% από κάθε συναλλαγή.

Εκπρόσωπος της FIFA δήλωσε στο CNBC ότι ο οργανισμός «επικεντρώνεται στη διασφάλιση δίκαιης πρόσβασης στο άθλημα τόσο για υπάρχοντες, όσο και για νέους φιλάθλους» και ότι υπήρχαν εισιτήρια για τη φάση των ομίλων από 60 δολάρια.

Ωστόσο, αυτά τα χαμηλού κόστους εισιτήρια διατέθηκαν «ειδικά σε φιλάθλους των ομάδων που προκρίθηκαν, με τη διαδικασία επιλογής και διανομής να οργανώνεται από τις ίδιες τις εθνικές ομοσπονδίες».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το σύστημα μεταβλητής τιμολόγησης «ευθυγραμμίζεται με τις τάσεις της αγοράς σε διάφορους τομείς αθλητισμού και ψυχαγωγίας» και διασφαλίζει «δίκαιη αγοραία αξία για τα γεγονότα».

Ισχυρή η ζήτηση παρά τις αντιδράσεις

Ωστόσο, παρά την αγανάκτηση για τις τιμές, η ζήτηση παραμένει υψηλή.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι έχουν υποβληθεί περίπου 508 εκατομμύρια αιτήματα για τα επτά εκατομμύρια εισιτήρια που διατίθενται για τους 104 αγώνες του τουρνουά.

Αν ισχύει αυτό, η προσέλευση θεατών θα ξεπεράσει κατά πολύ εκείνη του 2022 στο Κατάρ, όπου καταγράφηκαν πάνω από 3,4 εκατομμύρια θεατές σε 64 αγώνες.

«Η τιμολόγηση των εισιτηρίων είναι πάντα ένα ευαίσθητο θέμα για διοργανώσεις τέτοιας κλίμακας», δήλωσε ο Φορτ. «Πάντα θα υπάρχουν φίλαθλοι που αισθάνονται αποκλεισμένοι, ειδικά από τα πιο ακριβά παιχνίδια».

Ωστόσο, σημείωσε ότι η στρατηγική της FIFA «έχει αποδώσει στην αμερικανική αγορά», λόγω της υψηλής ζήτησης.

Από την πλευρά τους, οι φίλαθλοι φαίνεται επίσης να δίνουν λιγότερη σημασία σε άλλες αμφιλεγόμενες κινήσεις της FIFA, όπως η χορηγική συμφωνία με τη Saudi Aramco και η απονομή του FIFA Peace Prize στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ιστορικά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η εμπλοκή των φιλάθλων με το ίδιο το τουρνουά παραμένει εξαιρετικά ανθεκτική. Μόλις ξεκινήσει η διοργάνωση, η προσοχή στρέφεται πολύ γρήγορα στο ποδόσφαιρο», είπε ο Φορτ.

Οικονομικά στοιχεία της FIFA

Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά της FIFA έχουν αυξηθεί παράλληλα με τη διοργάνωση. Το 2025, τα έσοδα της έφτασαν τα 2,66 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος, ακολουθούμενα από τα εμπορικά δικαιώματα.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 9,48 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 54% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, τα συνολικά αποθεματικά μειώθηκαν σε περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας πτώση 8% σε ετήσια βάση, καθώς οι συνολικές υποχρεώσεις υπερδιπλασιάστηκαν το 2025.

Αν και επίσημα μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η FIFA επενδύει τα έσοδά της σε υποδομές στις 211 χώρες-μέλη της, καθώς και στη διοργάνωση τουρνουά, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της περιόδου 2027-2030.