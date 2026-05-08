Politico: Το Μουντιάλ από επίδειξη ενότητας εξελίσσεται σε αμερικανικό show

Στο πλαίσιο μιας άνευ προηγουμένου τριμερούς συνδιοργάνωσης, οι σημαντικότερες στιγμές στην πορεία προς το Παγκόσμιο Κύπελλο κατανεμήθηκαν μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών της Βόρειας Αμερικής.

Πιο αναλυτικά, η κλήρωση του περασμένου Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο εναρκτήριος αγώνας της 11ης Ιουνίου ανατέθηκε στο Μεξικό, ενώ το φετινό Συνεδριακό Κογκρέσο της FIFA δόθηκε στον Καναδά.

Όπως σημειώνει το POLITICO, η συγκεκριμένη συγκέντρωση, η οποία έφερε την περασμένη εβδομάδα στο Βανκούβερ τις ισχυρότερες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, θεωρείται ευρέως το λιγότερο συναρπαστικό και λιγότερο προβεβλημένο από τα τρία γεγονότα, μια επιχειρησιακή συνάντηση αθλητικών γραφειοκρατών, σχεδόν αόρατη για τον υπόλοιπο κόσμο.

Παράλληλα, αυτή η τριμερής ανισορροπία αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες που αναδιαμορφώνουν μια διοργάνωση η οποία αρχικά είχε σχεδιαστεί ως περήφανη επίδειξη ηπειρωτικής ενότητας, αλλά έχει εξελιχθεί σε πεδίο έντονων διασυνοριακών ανησυχιών και ανταγωνισμών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Καναδάς αισθάνεται πως αντιμετωπίζεται ως δευτερεύων παίκτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Η αρχική ιδέα της συνδιοργάνωσης τόνιζε τη δύναμη και την ελκυστικότητα του Καναδά, του Μεξικού και των ΗΠΑ ως κοινών οικοδεσποτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσε ο Τζον Κρίστικ, ο οποίος υπηρέτησε ως εκτελεστικός διευθυντής της Επιτροπής Κοινής Υποψηφιότητας του 2026. «Αυτό το στοιχείο της “ενότητας” έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό από το μάρκετινγκ και την κάλυψη μέχρι σήμερα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μονοπωλούν τη μερίδα του λέοντος της προσοχής».

Όλα τα «φώτα» στραμμένα στις ΗΠΑ

Από την αρχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τοποθετηθεί ως το επίκεντρο της διοργάνωσης, καθώς θα φιλοξενήσουν περίπου το 75% των αγώνων, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των νοκ-άουτ παιχνιδιών, των ημιτελικών και του τελικού. Αυτή η ανισορροπία θεωρήθηκε αναμενόμενη - ο πληθυσμός των ΗΠΑ είναι διπλάσιος από εκείνον των άλλων δύο χωρών μαζί, η χώρα βρίσκεται γεωγραφικά στο κέντρο και διαθέτει πληθώρα σταδίων κατάλληλων για διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

Ωστόσο, η αδιάκοπη προσπάθεια του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να κερδίσει την εύνοια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στις τρεις χώρες τόσο σε επίπεδο ισχύος, όσο και αντίληψης, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει μετατραπεί σε ένα αμερικανικό υπερθέαμα με λίγες «δορυφορικές» εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

«Το Συνέδριο της FIFA είναι η κορυφαία ετήσια συνάντησή μας, που συγκεντρώνει τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη και την ηγεσία κάθε ηπειρωτικής συνομοσπονδίας. Η φετινή διοργάνωση στο Βανκούβερ ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτέλεσε το επίκεντρο μιας ευρύτερης εβδομάδας παγκόσμιας ποδοσφαιρικής διακυβέρνησης, διπλωματίας και διοίκησης, ενισχύοντας τον ρόλο της πόλης ως βασικού κόμβου του διεθνούς ποδοσφαίρου», ανέφερε η FIFA σε δήλωσή της προς το POLITICO.

Ειδικότερα, η επιλογή του Βανκούβερ ως τόπου διεξαγωγής του Συνεδρίου της FIFA - γενέτειρας του αντιπροέδρου της FIFA Βίκτορ Μονταλιάνι, ο οποίος ηγείται της CONCACAF, της περιφερειακής συνομοσπονδίας που περιλαμβάνει τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική καθώς και την Καραϊβική και θεωρείται πιθανός αντίπαλος του Ινφαντίνο - αποτέλεσε μια προσεκτικά υπολογισμένη παραχώρηση προς τις καναδικές ανησυχίες. Ο Μονταλιάνι διατηρεί στενές σχέσεις με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, τον πρωθυπουργό της Βρετανικής Κολομβίας Ντέιβιντ Έμπι και τον δήμαρχο του Βανκούβερ Κεν Σιμ.

Ο αντίκτυπος του συνεδρίου της FIFA

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το Συμβούλιο της FIFA ενέκρινε αύξηση κατά 871 εκατομμύρια δολάρια στο μερίδιο των εσόδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διανεμηθεί στις 48 συμμετέχουσες χώρες, με κάθε εθνική ομοσπονδία να λαμβάνει πλέον τουλάχιστον 12,5 εκατομμύρια δολάρια μόνο για τη συμμετοχή της. Το Συμβούλιο της FIFA αναθεώρησε επίσης τους κανονισμούς εντός αγωνιστικού χώρου σχετικά με τις κόκκινες κάρτες και τους χρόνους επανέναρξης του παιχνιδιού μετά από διακοπή. «Με πολλούς τρόπους, το Συνέδριο της FIFA μετέτρεψε το Βανκούβερ στην παγκόσμια πρωτεύουσα του ποδοσφαίρου για μία εβδομάδα, μια διάκριση που ελάχιστες πόλεις αποκτούν ποτέ», ανέφερε η FIFA στη δήλωσή της.

Πέρα από τις επίσημες εργασίες, ο Μονταλιάνι ήταν το κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης. Υποδέχθηκε τον Ινφαντίνο στο Concacaf House, έναν χώρο φιλάθλων κοντά στην Ολυμπιακή Φλόγα της πόλης, που θα αναπαραχθεί στο Μαϊάμι και τη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εκεί, ο Ινφαντίνο τίμησε τον Μονταλιάνι για τη δεκαετή ηγεσία του στην περιφερειακή συνομοσπονδία. Λίγες ώρες αργότερα, ο Μονταλιάνι αγωνίστηκε στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας σε έναν «αγώνα κληρονομιάς» της FIFA, έναν συμβολικό αγώνα συνδεδεμένο με τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της οργάνωσης. Υπέγραψε επίσης μνημόνιο συνεργασίας με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία UEFA για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και εξέλιξης του ποδοσφαίρου και στις δύο συνομοσπονδίες.

Η προβολή αυτή είναι αξιοσημείωτη - ιδιαίτερα καθώς το εξελισσόμενο μοντέλο διακυβέρνησης της FIFA έχει συγκεντρώσει τη λήψη αποφάσεων ακόμη πιο στενά γύρω από τον Ινφαντίνο, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία το 2016. Υπό την ηγεσία του, η οργάνωση έχει στραφεί προς ένα πιο συγκεντρωτικό μοντέλο, διαχειριζόμενη άμεσα το τουρνουά αντί να το αναθέτει σε εθνικές οργανωτικές επιτροπές.

Η προσέγγιση του Ινφαντίνο έχει κατά καιρούς προκαλέσει τριβές με περιφερειακούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του Μονταλιάνι, ο οποίος θεωρούσε ότι οι προετοιμασίες της FIFA ήταν υπερβολικά προσανατολισμένες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είχε προηγουμένως αναφέρει το POLITICO. Ο Ινφαντίνο χρησιμοποίησε τη συνάντηση στο Βανκούβερ για να ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για επανεκλογή το 2027. Έλαβε άμεση στήριξη από την Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία και την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, οι οποίες μαζί εκπροσωπούν σχεδόν τα μισά από τα 211 μέλη με δικαίωμα ψήφου στη FIFA — αριθμός αρκετός για να εξασφαλίσει τη νίκη του Ινφαντίνο.

Πρόσωπο που γνωρίζει τις σκέψεις του Μονταλιάνι και μίλησε ανώνυμα στο POLITICO δήλωσε ότι ο ίδιος δεν σκοπεύει να αμφισβητήσει τον Ινφαντίνο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σχεδιάζει να ολοκληρώσει τη θητεία του ως επικεφαλής της CONCACAF έως το 2027 και στη συνέχεια να διεκδικήσει ακόμη μία τετραετή θητεία.