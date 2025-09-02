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Τραμπ: Ανακοίνωση-έκπληξη το βράδυ της Τρίτης (2/9)
Ειδήσεις
12:20 - 02 Σεπ 2025

Τραμπ: Ανακοίνωση-έκπληξη το βράδυ της Τρίτης (2/9)

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απευθύνει μήνυμα από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις κορυφώνονται.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, η δήλωση του προέδρου έχει προγραμματιστεί για τις 14:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (21:00 ώρα Ελλάδας).

Το περιεχόμενο της επικείμενης ανακοίνωσης παραμένει άγνωστο, πυροδοτώντας πλήθος εικασιών. Σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ορισμένοι σχολιάζουν ότι η δήλωση ίσως σχετίζεται με την υγεία του Τραμπ, ωστόσο το Bloomberg επισημαίνει πως η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης συμπίπτει με κλιμακούμενη αβεβαιότητα γύρω από την αμερικανική εμπορική πολιτική – ειδικά όσον αφορά τους δασμούς.

Η πρόσφατη απόφαση του Αμερικανού προέδρου να διατηρήσει τον δασμό ύψους 50% στις εισαγωγές προϊόντων από την Ινδία έχει εντείνει τις ήδη τεταμένες σχέσεις με συμμάχους των ΗΠΑ, σε μια συγκυρία όπου οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.

Παράλληλα, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του Τραμπ για την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Επιπλέον, η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Ινδίας, Κίνας και Ρωσίας στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) θεωρείται ως ένας ακόμη παράγοντας που ενδέχεται να βρεθεί στο επίκεντρο των αναφορών του Τραμπ.

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