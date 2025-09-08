Μαδούρο σε πολεμική ετοιμότητα: 25.000 στρατιώτες σε ακτές και σύνορα εν μέσω «σύγκρουσης» με ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε πως διέταξε την ανάπτυξη 25.000 στρατιωτών, ανδρών και γυναικών των Εθνικών Μπολιβαριανών Ενόπλων Δυνάμεων, κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτογραμμής της χώρας και στην περιοχή των συνόρων με την Κολομβία, όπου βρίσκονται και σημαντικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε τη συγκεκριμένη κίνηση ως απάντηση στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, της ασφάλειας της πατρίδας και του αγώνα για την ειρήνη.

Η ανάπτυξη αυτή καταγράφεται σε ένα φόντο εντεινόμενων εντάσεων με την Ουάσινγκτον. Πρόκειται για αντίδραση στην επιθετική στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, που περιλαμβάνει την αποστολή μαχητικών F‑35 στο Πουέρτο Ρίκο και άλλες ενισχύσεις στόλου στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της ανακατασκευής στρατιωτικής δύναμης για καταπολέμηση ναρκωτικών δικτύων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το αμερικανικό ναυτικό έπληξε ύποπτο ναρκοπλοίο από τη Βενεζουέλα σε μια “κινητική επίθεση” (kinetic strike), προκαλώντας τον θάνατο 11 επιβαινόντων, τους οποίους ο Τραμπ χαρακτήρισε «τρομοκράτες». Τόσο η Βενεζουέλα όσο και οι ΗΠΑ αλληλοκατηγορούνται για υπερβολές, ενώ η κλιμάκωση στρατιωτικών μέτρων από την αμερικανική πλευρά συμπεριλαμβάνει και απειλές κατά βενεζουελανών πιλότων με το πρόσχημα προστασίας αμερικανικών δυνάμεων.

Συνολικά, η μεταβολή καταγράφει σαφή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών, με τον Μαδούρο να ενισχύει σημαντικά την ετοιμότητα και να απεγκλωβίζει στρατιωτικά και πολιτικά μηνύματα προς τους πολίτες του.