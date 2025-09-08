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Υπόθεση Τεμπών: Στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας η δικογραφία - Στο μικροσκόπιο πρώην υπουργός και Γενικοί Γραμματείς
Ειδήσεις
21:59 - 08 Σεπ 2025

Υπόθεση Τεμπών: Στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας η δικογραφία - Στο μικροσκόπιο πρώην υπουργός και Γενικοί Γραμματείς

Reporter.gr Newsroom
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Η δικογραφία για την τραγωδία στα Τέμπη βρίσκεται πλέον στα χέρια της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, καθώς τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο εφέτης ανακριτής που έχει αναλάβει την υπόθεση απέστειλε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλα, όλα τα σχετικά στοιχεία.

Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν αφορούν συγκεκριμένα τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την περίοδο 2016 έως 2023, οι οποίοι φαίνεται να εμπλέκονται στη διερεύνηση των ευθυνών για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ο κ. Τζαβέλας, από την πλευρά του, πρόκειται να αποστείλει αυτά τα στοιχεία στον ή στην πρόεδρο του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο θα συσταθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και θα αποτελείται από ανώτατους δικαστές του Αρείου Πάγου. Το Συμβούλιο αυτό θα έχει την ευθύνη να αποφασίσει αν ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, πρέπει να παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αδίκημα που κατατάσσεται στην κατηγορία των πλημμελημάτων.

Παράλληλα, το ίδιο Δικαστικό Συμβούλιο θα εξετάσει εάν οι πρώην Γενικοί Γραμματείς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως συμμέτοχοι στην ίδια υπόθεση, βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Εάν, ωστόσο, εκτιμηθεί ότι οι δικές τους ευθύνες είναι ξεχωριστές και ανεξάρτητες από εκείνες του πρώην υπουργού, τότε η ανάκριση στη Λάρισα θα επανεκκινήσει για τα συγκεκριμένα επτά πρόσωπα, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως η βασική ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει 36 συνολικά κατηγορούμενους. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο φάκελος διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, σηματοδοτώντας την έναρξη του επόμενου σταδίου της δικαστικής εξέλιξης.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 08:55
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