Συναγερμός στο Χίθροου: Εκκένωση του Terminal 4 λόγω ύποπτης ουσίας - Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Συναγερμός ξέσπασε τη Δευτέρα 8/9 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν εκκενώθηκε προληπτικά ο Τερματικός Σταθμός 4 λόγω υποψίας για την ύπαρξη επικίνδυνης ουσίας.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της Πυροσβεστικής του Λονδίνου, έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κινητοποίησαν ειδικά πληρώματα για την εκτίμηση της κατάστασης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η λειτουργία του check‑in στον Τερματικό 4 διακόπηκε και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ το κοινό κλήθηκε να αποφύγει τη μετάβαση σε αυτόν τον τερματικό.

Από πλευράς της, η διοίκηση του αεροδρομίου επιβεβαίωσε σε ανακοίνωση ότι ένας από τους τέσσερις τερματικούς σταθμούς, ο Τερματικός 4, έχει κλείσει και εκκενωθεί, καθώς οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης διαχειρίζονται το περιστατικό. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το Χίθροου συμβούλεψε το κοινό να μην ταξιδεύει προς τον συγκεκριμένο τερματικό, διευκρίνισε ότι παρέχεται υποστήριξη στους επιβάτες που ήδη βρίσκονται εκεί και διαβεβαίωσε ότι τα υπόλοιπα terminals λειτουργούν κανονικά. Η διοίκηση πρόσθεσε επίσης πως θα ακολουθήσουν περαιτέρω ενημερώσεις το συντομότερο δυνατό.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε πως ο χώρος του check‑in στον Τερματικό 4 έχει κλείσει και εκκενωθεί, ενώ οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις παραμένουν σε λειτουργία. Το μήνυμα προς τους επιβάτες ήταν σαφές: να μην ταξιδεύουν προς τον Τερματικό 4, ενώ όσοι βρίσκονταν ήδη στον χώρο λαμβάνουν υποστήριξη. Την ίδια ώρα, η πρόσβαση με τρένο προς τον Τερματικό 4 επιβραδύνθηκε, καθώς ακυρώθηκαν οι στάσεις από τη γραμμή του Heathrow Express και άλλων συγκοινωνιακών μέσων.

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, και προς το παρόν δεν έχει δοθεί καμία επίσημη διευκρίνιση για τη φύση της επικίνδυνης ουσίας που εικάζεται ότι προκάλεσε τον συναγερμό. Οι Αρχές παραμένουν επιτόπου, ενώ οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του αεροδρομίου για τυχόν νέες οδηγίες.