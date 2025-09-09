Βελτιώθηκε το κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις των ΗΠΑ τον Αύγουστο - Παραμένει «αγκάθι» το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό

Το επιχειρηματικό κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις των ΗΠΑ βελτιώθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο, εν μέσω προσδοκιών για αύξηση των πωλήσεων, αλλά οι ανησυχίες για την ποιότητα του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού παρέμειναν.

Η Εθνική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (NFIB) ανακοίνωσε την Τρίτη (9/9) ότι ο Δείκτης Αισιοδοξίας των Μικρών Επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,5 μονάδες, φτάνοντας τις 100,8 μονάδες τον περασμένο μήνα. Το ποσοστό των επιχειρηματιών που αναμένουν αύξηση των πωλήσεων αυξήθηκε κατά έξι μονάδες, φτάνοντας το 12%. Ο δείκτης αβεβαιότητας της έρευνας μειώθηκε κατά τέσσερις μονάδες, φτάνοντας τις 93, αλλά παρέμεινε αρκετά πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.

«Ενώ οι ιδιοκτήτες αναφέρουν βελτίωση στη συνολική υγεία των επιχειρήσεων, η ποιότητα του εργατικού δυναμικού παρέμεινε το κύριο ζήτημα για τις μικρές επιχειρήσεις», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της NFIB, Bill Dunkelberg.

Οι οικονομολόγοι αναφέρουν ότι η αυστηρή πολιτική της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης έχει μειώσει το εργατικό δυναμικό, συμβάλλοντας στη στασιμότητα της αύξησης των θέσεων εργασίας.

Η NFIB ανέφερε ότι το 32% των ιδιοκτητών δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις θέσεις εργασίας που είχαν ανοίξει τον Αύγουστο, σημειώνοντας ότι η τελευταία φορά που οι κενές θέσεις εργασίας έπεσαν κάτω από το 32% ήταν τον Ιούλιο του 2020.

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποδείχθηκε ιδιαίτερα έντονη στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν κενές θέσεις που δεν κατάφεραν να καλύψουν. Παράλληλα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέδειξαν την ποιότητα του εργατικού δυναμικού ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη λειτουργία τους διατηρήθηκε στο 21%.