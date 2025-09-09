ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βελτιώθηκε το κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις των ΗΠΑ τον Αύγουστο - Παραμένει «αγκάθι» το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό
Επιχειρήσεις
15:58 - 09 Σεπ 2025

Βελτιώθηκε το κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις των ΗΠΑ τον Αύγουστο - Παραμένει «αγκάθι» το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το επιχειρηματικό κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις των ΗΠΑ βελτιώθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο, εν μέσω προσδοκιών για αύξηση των πωλήσεων, αλλά οι ανησυχίες για την ποιότητα του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού παρέμειναν.

Η Εθνική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (NFIB) ανακοίνωσε την Τρίτη (9/9) ότι ο Δείκτης Αισιοδοξίας των Μικρών Επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,5 μονάδες, φτάνοντας τις 100,8 μονάδες τον περασμένο μήνα. Το ποσοστό των επιχειρηματιών που αναμένουν αύξηση των πωλήσεων αυξήθηκε κατά έξι μονάδες, φτάνοντας το 12%. Ο δείκτης αβεβαιότητας της έρευνας μειώθηκε κατά τέσσερις μονάδες, φτάνοντας τις 93, αλλά παρέμεινε αρκετά πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.

«Ενώ οι ιδιοκτήτες αναφέρουν βελτίωση στη συνολική υγεία των επιχειρήσεων, η ποιότητα του εργατικού δυναμικού παρέμεινε το κύριο ζήτημα για τις μικρές επιχειρήσεις», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της NFIB, Bill Dunkelberg.

Οι οικονομολόγοι αναφέρουν ότι η αυστηρή πολιτική της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης έχει μειώσει το εργατικό δυναμικό, συμβάλλοντας στη στασιμότητα της αύξησης των θέσεων εργασίας.

Η NFIB ανέφερε ότι το 32% των ιδιοκτητών δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις θέσεις εργασίας που είχαν ανοίξει τον Αύγουστο, σημειώνοντας ότι η τελευταία φορά που οι κενές θέσεις εργασίας έπεσαν κάτω από το 32% ήταν τον Ιούλιο του 2020.

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποδείχθηκε ιδιαίτερα έντονη στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν κενές θέσεις που δεν κατάφεραν να καλύψουν. Παράλληλα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέδειξαν την ποιότητα του εργατικού δυναμικού ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη λειτουργία τους διατηρήθηκε στο 21%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

NBG Securities για Metlen: Τιμή στόχος 61 ευρώ &amp; προοπτική υπεραπόδοσης λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων
Αναλύσεις

NBG Securities για Metlen: Τιμή στόχος 61 ευρώ & προοπτική υπεραπόδοσης λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων

Yalco: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα λόγω ζημίων
Ανακοινώσεις

Yalco: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα λόγω ζημίων

Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali Hellas
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali Hellas

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων
Ειδήσεις

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ
Ειδήσεις

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;
Ειδήσεις

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Χρηματιστήρια
27/06/2026 - 16:59

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Πολιτική
27/06/2026 - 16:30

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

Ειδήσεις
27/06/2026 - 10:01

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:57

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:38

Νέα παράταση για τα φαρμακεία αυτοκινήτου: Υποχρεωτική η συμμόρφωση από το 2027

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:04

ΥΠΠΟ: Ολοκληρώθηκαν τα στερεωτικά έργα προστασίας στον μεσαιωνικό Πύργο του Κουτουμουλά στην Εύβοια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 23:25

Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ