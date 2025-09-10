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Μεξικό: Αυξάνονται στο 50% οι δασμοί για τα κινεζικά αυτοκίνητα
Ειδήσεις
21:52 - 10 Σεπ 2025

Μεξικό: Αυξάνονται στο 50% οι δασμοί για τα κινεζικά αυτοκίνητα

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Οικονομίας του Μεξικού, Marcelo Ebrard, ανακοίνωσε ότι οι δασμοί για τα κινεζικά και άλλα ασιατικά αυτοκίνητα θα αυξηθούν στο 50%, από 20% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

«Υπάρχουν ήδη δασμοί», δήλωσε ο Ebrard σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε σχετικά με τους εισαγωγικούς δασμούς στην Κίνα. «Αυτό που θα κάνουμε είναι να τους αυξήσουμε στο μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και στοχεύει στην προστασία της απασχόλησης στο Μεξικό, καθώς τα κινεζικά αυτοκίνητα μπαίνουν στην αγορά «κάτω από τις λεγόμενες τιμές αναφοράς. Χωρίς ένα ορισμένο επίπεδο προστασίας, είναι σχεδόν αδύνατο να ανταγωνιστείς», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, οι τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο είναι εκείνοι των ελαφρών οχημάτων και των ανταλλακτικών, λόγω των χαμηλότερων τιμών από την Κίνα.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση στις χώρες της Λατινικής Αμερικής να περιορίσουν τη συνεργασία τους με το Πεκίνο, καθώς οι δύο δυνάμεις ανταγωνίζονται για επιρροή στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Ebrard είχε εμφανιστεί παλαιότερα επικριτικός απέναντι σε τέτοια μέτρα, υποστηρίζοντας ότι αντιβαίνουν στους στόχους για ανάπτυξη και συγκράτηση του πληθωρισμού.

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