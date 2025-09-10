Νετανιάχου προς Κατάρ: Εκδιώξτε τους τρομοκράτες ή θα το κάνουμε εμείς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε άμεση προειδοποίηση στο Κατάρ και σε άλλες χώρες που, όπως λέει, παρέχουν καταφύγιο σε τρομοκράτες.

«Απελάστε τους ή παραδώστε τους στη δικαιοσύνη. Διαφορετικά, θα το κάνουμε εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στους υπεύθυνους για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Στην ομιλία του, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ως «το χειρότερο έγκλημα κατά του εβραϊκού λαού μετά το Ολοκαύτωμα». Τόνισε ότι, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες κυνηγούσαν τους ηγέτες της Αλ Κάιντα μετά την 11η Σεπτεμβρίου, έτσι και το Ισραήλ θα καταδιώξει αμείλικτα τους υπεύθυνους για τις επιθέσεις του Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός επέκρινε ιδιαίτερα το Κατάρ, κατηγορώντας τη Ντόχα ότι φιλοξενεί και χρηματοδοτεί τη Χαμάς και παρέχει στους ηγέτες της «πολυτελείς βίλες και ασφαλές καταφύγιο». Ανέφερε την πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ ως παράδειγμα της επιβολής της αρχής ότι τα κράτη δεν έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν καταφύγιο σε τρομοκράτες, σημειώνοντας ότι παρόμοια στάση υιοθέτησε ο ΟΗΕ λίγο μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

“I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don’t, we will,” says Israeli PM Netanyahu.



Credit: Omer Miron, GPO. pic.twitter.com/jVyownDaMs September 10, 2025

Απαντώντας στις διεθνείς επικρίσεις για τις ενέργειες του Ισραήλ, ο Νετανιάχου απέρριψε αυτό που χαρακτήρισε «κραυγαλέα υποκρισία». «Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξόντωσαν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, κανείς δεν κατηγόρησε την Αμερική ότι επιτέθηκε στο Αφγανιστάν ή το Πακιστάν. Αντίθετα, ο κόσμος χειροκρότησε. Σήμερα, θα έπρεπε να χειροκροτήσει το Ισραήλ που υπερασπίζεται τις ίδιες αρχές», είπε.

Ο Νετανιάχου κατέληξε επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ισραήλ να καταδιώκει τους εχθρούς του «όπου κι αν κρύβονται».