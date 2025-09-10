Τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι – Μόντι: Εμπόριο, επενδύσεις και Ουκρανία στο επίκεντρο

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξήρε τις «εξαιρετικές» σχέσεις της χώρας της με την Ινδία σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον ομόλογό της Ναρέντρα Μόντι.

Στην τηλεφωνική τους συνομιλία, η Μελόνι και ο Μόντι χαιρέτισαν «την άριστη κατάσταση των διμερών σχέσεων» και επιβεβαίωσαν την κοινή δέσμευσή τους να εμβαθύνουν τη συνεργασία σε θέματα εμπορίου, επενδύσεων και συνδεσιμότητας, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, για την Ουκρανία, δηλώνοντας ότι υποστηρίζουν «όλες τις διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση της κατάπαυσης του πυρός και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», πρόσθεσε η δήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δήλωση δεν έκανε καμία αναφορά στις απαιτήσεις του Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε αυτή την εβδομάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει νέους εισαγωγικούς δασμούς στην Κίνα και την Ινδία, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία.