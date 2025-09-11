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ΗΠΑ: Απότομη αύξηση στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας
Ειδήσεις
16:07 - 11 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Απότομη αύξηση στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκε απότομα την περασμένη εβδομάδα, σε συνάρτηση με την σημαντική επιβράδυνση των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 27.000 σε 263.000, μετά από εποχική προσαρμογή, για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη (11/9). Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει 235.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι μη γεωργικές μισθοδοσίες ενδέχεται να έχουν υπερεκτιμηθεί κατά 911.000 θέσεις εργασίας κατά τους 12 μήνες έως το Μάρτιο. Αυτό ακολούθησε την δημοσίευση την περασμένη Παρασκευή (5/9) της μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση, η οποία έδειξε ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας σχεδόν σταμάτησε τον Αύγουστο και ότι η οικονομία έχασε θέσεις εργασίας τον Ιούνιο για πρώτη φορά σε τεσσεράμισι χρόνια, εν μέσω της αβεβαιότητας σχετικά με τους δασμούς.

Μια έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης την Δευτέρα (8/9) έδειξε ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εύρεση εργασίας τον Αύγουστο ήταν η χαμηλότερη από τον Ιούνιο του 2013.

Ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν επιδόματα μετά από μια αρχική εβδομάδα ενίσχυσης παρέμεινε αμετάβλητος στα 1,939 εκατομμύρια κατά την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου, σύμφωνα με την έκθεση αιτήσεων.

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