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Nebius: «Σηκώνει» $3,75 δισ. και συμμαχεί με τη Microsoft για επέκταση στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Επιχειρήσεις
15:54 - 11 Σεπ 2025

Nebius: «Σηκώνει» $3,75 δισ. και συμμαχεί με τη Microsoft για επέκταση στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Η Nebius Group NV εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 3,75 δισ. δολαρίων, την οποία σκοπεύει να αξιοποιήσει τόσο για την επέκταση της παρουσίας της σε νέες αγορές όσο και για την αναβάθμιση των τεχνολογικών της δυνατοτήτων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.  

Η εταιρεία κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια από τον αρχικό της στόχο, καθώς προχώρησε στην πώληση μετατρέψιμων ομολογιών μεγαλύτερης αξίας απ’ ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Συγκεκριμένα, άντλησε 2,75 δισ. δολάρια από ομολογίες – έναντι 2 δισ. που είχε θέσει ως αρχικό στόχο – ενώ επιπλέον εξέδωσε νέες μετοχές συνολικής αξίας 1 δισ. δολαρίων, με την κάθε μία να κοστολογείται στα 92,50 δολάρια.

Αξιοσημείωτη είναι και η εκρηκτική πορεία της μετοχής της εταιρείας, η οποία από τις αρχές του έτους έχει ενισχυθεί κατά 237%.

Η άντληση των κεφαλαίων έρχεται λίγο μετά την υπογραφή μιας κομβικής συμφωνίας συνεργασίας με τη Microsoft Corp. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Microsoft θα παρέχει στην Nebius πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ μέσω υποδομών GPU (Graphics Processing Units) – τεχνολογία καίριας σημασίας για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Η συνεργασία αυτή θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη Nebius, η οποία έχει επικεντρώσει το επιχειρηματικό της μοντέλο στην παροχή AI υποδομών σε νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρότερες εταιρείες.

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